Erfurt/Berlin. Bund soll mindestens 1,3 Milliarden Euro pro Jahr während des gesamten zukünftigen Förderzeitraums 2025 bis 2030 zur Verfügung stellen.

Thüringen kämpft dafür, dass die ausgelaufenen Bundeshilfen für die Digitalisierung der Schulen verlängert werden. Ein entsprechender Antrag steht am Freitag (5. Juli) auf der Tagesordnung des Bundesrats. Gemeinsam mit dem Saarland, Baden-Württemberg, Berlin, Bremen, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Schleswig-Holstein appelliert der Freistaat darin an den Bundestag, Zahlungen an die Bundesländer von mindestens „1,3 Milliarden Euro pro Jahr während des gesamten zukünftigen Förderzeitraums 2025 bis 2030 mit Beginn des Jahres 2025 sicherzustellen“.

„Ich werde deutlich machen, es ausgesprochen zu bedauern, dass die Bundesbildungsministerin nicht in der Lage ist, eine klare Aussage darüber zu treffen, den Pakt zu verlängern. Und das, obwohl die Länder sehr deutlich gemacht haben, dass der Koalitionsvertrag umzusetzen ist“, sagt Bundesratsminister Benjamin Hoff (Linke), der in der Länderkammer zu diesem Tagesordnungspunkt reden wird. Der sogenannte Digitalpakt Schule sei für Thüringen von großer Relevanz.

Bund soll Verweigerungshaltung in den Verhandlungen endlich aufgeben

Für Bildungsminister Helmut Holter (Linke) ist er zudem ein deutlicher Beleg dafür, dass in Deutschland eine andere Zusammenarbeit von Bund und Ländern und auch von Bund, Ländern und Kommunen gebraucht wird. „Das ist nicht der Ruf nach der Abschaffung des Bildungsföderalismus, sondern der Vorschlag, eine Gemeinschaftsaufgabe Bildung in das Grundgesetz aufzunehmen“, sagt Holter dieser Zeitung. Wenn der Pakt ab dem 1. Januar 2025 wirksam werden soll, müsse der Bund seine Verweigerungshaltung in den Verhandlungen endlich aufgeben. Die Länder und auch die Kommunen als Schulträger brauchten Geld, aber auch Verlässlichkeit und Planbarkeit, um die Digitalisierung in der Bildung zügig, sinnvoll und erfolgreich voranzutreiben.

„Bildung ist nicht billig zu haben. Auch deshalb braucht es die dauerhafte Beteiligung des Bundes“, sagt Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Linke). © dpa | Michael Reichel

Der Digitalpakt ist ein Förderprogramm zum technischen Ausbau der Schulen beispielsweise mit Tablets oder W-Lan. Er war 2019 zwischen Bund und Ländern vereinbart worden und lief bis 15. Mai. Zunächst standen fünf Milliarden Euro Bundesmittel und ein Länderanteil von insgesamt 500 Millionen Euro zur Verfügung.

Insgesamt konnten damit dem Ministerium zufolge schulische Investitionen in folgenden Bereichen ermöglicht werden: 132,37 Millionen Euro in die digitale Infrastruktur, 7,35 Millionen Euro für landesweite und regionale IT-Infrastrukturmaßnahmen, 14,71 Millionen Euro in mobile Endgeräte für Schülerinnen und Schüler und 14,71 Millionen Euro zur Entlastung der Schulträger für die Administration der über den Digitalpakt angeschafften Infrastruktur sowie 14,71 Millionen Euro für Leihgeräte für Lehrkräfte.

Drei Zusatzvereinbarungen von jeweils 550 Millionen Euro

In die Laufzeit des Pakts fiel die Corona-Pandemie mit massiven Herausforderungen für die Schulen. „Längerfristig geplante Veränderungen im Bildungsbereich, die im Zusammenhang mit der Digitalisierung standen, mussten quasi über Nacht umgesetzt werden“, heißt es aus dem Bildungsministerium. Deshalb sei beim Pakt dreimal nachgelegt worden – mit drei Zusatzvereinbarungen von jeweils 550 Millionen Euro, wobei der Löwenanteil von 500 Millionen Euro vom Bund kam.

Der CDU-Bildungspolitiker Christian Tischner plädiert ebenfalls für eine Fortsetzung des Pakts, spricht von einer nötigen gemeinsamen Kraftanstrengung, aber betont zugleich: „Thüringen darf sich nicht allein auf den Bund verlassen. Das Land muss auch seine Hausaufgabe machen.“