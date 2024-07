Elmar Otto über die Fortsetzung des Digitalpakts Schule

In Sachen Digitalisierung gibt es weiter viel zu tun an Thüringens Schulen. Trotz des Digitalpakts leben Schülerinnen und Schüler mit ihren Lehrern mancherorts noch in der Kreidezeit. Von vollständigen Klassensätzen an digitalen Endgeräten können sie oft nur träumen.

Als wäre das nicht genug, kommen die ersten Meldungen über defekte Tablets und Laptops oder ausgefallene interaktive Schultafeln. Sie wurden nicht selten während der Corona-Pandemie angeschafft, sind in die Jahre gekommen. Hier dürfen die kommunalen und privaten Schulträger nicht alleine gelassen werden.

Es ist deshalb absolut richtig, dass sich die die rot-rot-grüne Landesregierung gemeinsam mit anderen Bundesländern dafür stark macht, dass die ausgelaufenen Zahlungen aus Berlin in den kommenden Jahren nicht ausbleiben. Für Thüringen geht es dabei um einen dreistelligen Millionenbetrag.

Die Bundesregierung darf sich hier nicht aus der Verantwortung stehlen. Sie betont gerne, allen Menschen unabhängig von ihrer Herkunft beste Bildungschancen bieten, Teilhabe und Aufstieg ermöglichen zu wollen. In ihrem Koalitionsvertrag hat die Ampel sogar die Fortsetzung des Digitalpakts verankert. An diesen Worten wird sie sich messen lassen müssen.

Doch selbst wenn der Bund in den kommenden Jahren weniger Geld zur Verfügung stellt, muss der Freistaat auch selbst finanziell am Ball bleiben. Bildung gibt es nicht zum Nulltarif.

