Erfurt. Beitragserhöhungen im Sommer sind bisher eher ungewöhnlich. Die IKK Classic begründet ihre Forderung mit der angespannten Finanzlage. Betroffen sind auch Thüringer Patienten.

Mit der IKK Classic erhöht erneut eine Krankenkasse in der Jahresmitte ihren Zusatzbeitrag. Vor dem Hintergrund der aktuellen Finanzsituation und der zu erwartenden politischen Entscheidungen habe der Verwaltungsrat in seiner Sitzung am Donnerstag eine Anpassung um 0,49 Prozentpunkte auf 2,19 Prozent beschlossen, teilte die Kasse am Freitag mit. Die höheren Forderungen treten ab August in Kraft. Deutschlandweit vertritt die Kasse 3,3 Milllionen Mitglieder, in Thüringen sind es weniger als 100.000.

Einen Monat zuvor hatten bereits acht gesetzliche Krankenkassen, darunter mehrere Betriebskrankenkassen, ihre Zusatzbeiträge teils kräftig angezogen. Bei der BKK24 liegt er jetzt bei 2,55 Prozent zusätzlich zum Sockelbetrag von 14,6 Prozent. Der durchschnittliche Zusatzbeitrag – ein Richtwert, den das Bundesgesundheitsministerium (BMG) festlegt – war 2024 von 1,6 auf 1,7 Prozent gestiegen. Im Schnitt kommen auf Arbeitnehmer monatliche Mehrkosten zwischen 30 und 40 Euro zu. Der BKK-Dachverband hatte schon im Frühjahr vor einem massiven Beitragsanstieg gewarnt und unter anderem auf eine existenzgefährdend sinkende Rücklagen der Kassen verwiesen. Schlimmstenfalls, so der Verband, steige der durchschnittliche Zusatzbeitrag der gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) ab 2025 von 1,7 auf 2,45 Prozent.

Hohes Kassendefizit schon im ersten Quartal

Anhebungen im Sommer sind eher ungewöhnlich. Normalerweise entscheiden die Verwaltungsräte der Versicherer jeweils zum Ende des Jahres über die Beiträge. Die IKK Classic begründete die kurzfristige Anhebung mit einer besonders angespannten Finanzlage. Erstmals hätte die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) bereits im ersten Quartal ein deutliches Defizit zu verzeichnen gehabt. Verwiesen wird auf eine vom Bundesministerium für Gesundheit bestätigte Finanzlücke von 776 Millionen Euro.

Als eine der Hauptursache für dieses Defizit nannte ein Kassensprecher die Finanzierung gesamtgesellschaftlicher Aufgaben, die eigentlich über Steuern zu finanzieren wären, stattdessen aber zu einem großen Teil den Beitragszahlern aufgebürdet würden. So fehlten aktuell in der GKV allein 9,2 Mrd. Euro, um die Ausgaben für Bürgergeldbeziehende zu kompensieren. „Die gesetzlichen Krankenkassen erhalten für Bürgergeld beziehende Personen monatlich jeweils rund 120 Euro aus Steuermitteln. Das ist bei weitem nicht kostendeckend. Wird dagegen ein Privatversicherter zum Bürgergeldempfänger, zahlt der Staat der Versicherung dafür bis zu 420 Euro monatlich”, heißt es dazu in der Erklärung der IKK Classic.

Ende der Beitragsspirale noch nicht erreicht

Branchenexperten gehen davon aus, dass das Ende der Beitragssspirale damit noch nicht erreicht sei. So seien beispielsweise die Mehrkosten infolge der Krankenhausreform, des Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetzes sowie der Reform des Berufsgesetzes für Physiotherapeuten bisher nur schwer kalkulierbar. Am Freitag hatte die AOK plus auch Kritik am neuen Medizinforschungsgesetz (MFG) geübt, das nicht ausreichend gegen intransparente Preisabsprachen mit Pharmaunternehmen (sogenannte Geheimpreise) vorgehe. „Damit stehen nicht eine Arzneipackung mehr oder bessere Therapien zu Verfügung. Stattdessen wird den Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland und deren Arbeitgebern eine finanzielle Mehrbelastung zugemutet. Die GKV gerät finanziell weiter unter Druck“, sagte AOK-Vorstand Rainer Striebel.

Betroffene haben einmonatiges Sonderkündigungsrecht

Von den Beitragserhöhungen Betroffene haben im Verlauf des Erhöhungsmonats ein Sonderkündigungsrecht und können somit zu einer günstigeren Krankenkasse wechseln. Dafür bedarf es lediglich eines Antrages auf Mitgliedschaft in einer anderen Kasse. Diese muss aber in Thüringen (Wohnort oder Arbeitsort) tätig sein.