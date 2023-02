Moderator Daniel Ebert bei seinem bisher letzten Auftritt am Faschingsdienstag, Anfang März 2019, im Congress Center Suhl

Aschermittwoch ist in Suhl bereits am Dienstagabend

Suhl. Härteste Partei-Jury Thüringens tagt in Suhl: Aschermittwoch ist hier bereits am Dienstagabend, wenn die Parteien gegeneinander antreten

Auf der Südseite des Rennsteigs ticken die Uhren manches Mal ein wenig anders. So auch am Faschingsdienstag. Denn im Suhler Congress Center wird bereits Dienstagabend Aschermittwoch gefeiert. Die demokratischen Parteien des Landtags treten zum Gaudi des Publikums dort alljährlich im großen Saal zum humoresken Wettstreit gegeneinander an. Dass dabei die eine oder andere Watschen auch den politischen Gegner trifft, gehört zum guten Ton und wird erwartet.

Nach dreijähriger Corona-Pause haben sich für den 21. Februar Regierungschef Bodo Ramelow, CDU-Landeschef Mario Voigt, SPD-Innenminister Georg Maier, Migrationsminister Bernhard Stengele und FDP-Landeschef Thomas Kemmerich, angekündigt. Obwohl offiziell dieses Jahr gar kein Landtagswahlkampf ist, werden sie alle um die Gunst des Suhler Publikums buhlen und können dabei im direkten Vergleich sofort Popularität testen.

Die härteste Jury Thüringens wird an diesem Abend die Auftritte der Parteien-Teams bewerten. Es sind die gut eintausend Gäste im Suhler Congress Centrum. Um 19 Uhr startet die Suhler Faschingssause, moderiert von Daniel Ebert. Er ist ein Südthüringer Original und hat sich seit mehr als zwei Jahrzehnten mit Standup-Comedy seine Popularität erarbeitet. Von ihm stammt auch die Idee für das alljährliche Faschingsspektakel bereits am Dienstagabend.

Mit Sketchen und lustigen Videos wird er durch das dreistündige Programm führen. Hinzu kommt das Beste des Südthüringer Karnevals, mit Tanz, Musik und Büttenreden.

Wer dieses Jahr in Suhl nicht live dabei sein kann, hat erstmals mit Unterstützung dieser Zeitung die Chance, das Programm im Live-Stream zu verfolgen: „https://www.youtube.com/watch?v=pNFVpoj1pbQ“