Beamtenbund fordert kostenloses Jobticket für Landesbeamte

Der Thüringer Beamtenbund (TBB) setzt sich für die Einführung eines kostenlosen Jobtickets für alle Landesbediensteten ein. Die Forderung ist Teil eines Katalogs, den der TBB am Mittwoch an Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) übergeben hat und der sich an Landtag und Landesregierung in dieser Legislaturperiode richtet. Weniger Individualverkehr und mehr Nutzung von Bus und Bahn seien zentrale Forderungen in Politik und Gesellschaft, um einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, heißt es in dem mehr als 20 Seiten starken Papier.

Ganz oben auf der Agenda stehen für Staatsdiener der Stopp des Stellenabbaus, eine aufgabengerechte Personal- und Sachausstattung sowie eine klare Kompetenzverteilung. „Ein moderner, verlässlicher und leistungsfähiger öffentlicher Dienst gehört zu den elementaren Voraussetzungen für einen starken Rechts- und Sozialstaat als wesentliche Grundlage für eine erfolgreiche Wirtschaft und eine funktionierende Gesellschaft“, sagte TBB-Landeschef Helmut Liebermann. Beamte dürften nicht vorrangig als Kostenfaktor, sondern sollten als Leistungsträger betrachtet werden, die politische Entscheidungen vorbereiten und in konkretes Handeln umsetzen. Man müsse im Wettbewerb um qualifizierte Nachwuchskräfte konkurrenzfähig aufgestellt sein.