Erfurt. Der frühere Ost-Beauftragte der Bundesregierung, Christian Hirte (CDU), will CDU-Chef in Thüringen werden. Per Twitter führt er die Gründe für seine Kandidatur auf.

Bekanntgabe per Twitter: Hirte will Chef der Thüringer CDU werden

Der Bundestagsabgeordnete Christian Hirte will neuer Vorsitzender der Thüringer CDU werden. Dies teilte er nach Informationen unserer Zeitung am Dienstagabend dem Landesvorstand seiner Partei mit. Der 43-Jährige führt jetzt schon als einer von stellvertretenden Landeschefs die Union in Thüringen kommissarisch. Der frühere Landes- und Fraktionsvorsitzende Mike Mohring war am 2. März von seinen Ämtern zurückgetreten.