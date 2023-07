Betreuungsquote für Kinder in Thüringen nahe am Bedarf - außer bei Unter-Dreijährigen

Erfurt. Mit einer Betreuungsquote von 95,1 Prozent gehört Thüringen zu den Bundesländern mit dem höchsten Anteil von in Kindergärten betreuten Kindern. Bei den Unter-Dreijährigen sieht es aber anders aus.

Der Wunsch Thüringer Eltern nach einer Betreuung ihrer Kinder zwischen drei und fünf Jahren ist einer Studie zufolge groß - und das Angebot im Freistaat kann dem fast gerecht werden. Mit einer Betreuungsquote von 95,1 Prozent gehört Thüringen zu den Bundesländern mit dem höchsten Anteil von in Kindergärten betreuten Kindern, wie aus einer am Donnerstag veröffentlichten Studie des Bundesfamilienministeriums hervorgeht. Nur Mecklenburg-Vorpommern mit 95,5 Prozent und Hamburg mit 95,4 Prozent hatten noch bessere Quoten.

Der Studie zufolge liegt der Bedarf an Kinderbetreuung in der Altersgruppe in Thüringen mit 99,1 Prozent noch etwas höher als die tatsächliche Quote. Im bundesweiten Vergleich liegt der Freistaat mit dieser von den Autoren beschriebenen Betreuungslücke von vier Prozentpunkten im Mittelfeld. Zum Vergleich: In Bremen klaffen Betreuungswunsch der Eltern und Betreuungsquote mit 11,3 Prozentpunkten auseinander, in Schleswig-Holstein mit 7,5 Prozentpunkten, in Sachsen hingegen betrug die Differenz nur 0,7 Prozentpunkte.

Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Anders sieht es in Thüringen bei den Unter-Dreijährigen aus, hier liegen Betreuungswunsch und Betreuungsquote weiter auseinander: Mit 61 Prozent war der Anteil der Eltern, die sich für ihre Kinder in dieser Altersgruppe eine Betreuung wünschen, in Thüringen im bundesweiten Vergleich relativ hoch. Zugleich lag die Betreuungsquote bei 55,3 Prozent.