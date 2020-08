Sie könnte die erste Vizepräsidentin der USA werden - und die erste schwarze Frau als Nummer zwei an der Staatsspitze: Die kalifornische Senatorin Kamala Harris zieht an der Seite von Präsidentschaftskandidat Joe Biden ins Rennen um das Weiße Haus.

Wenn funktioniert, was Joe Biden und Kamala Harris sich da vorgenommen haben, kommt die Alexis Dupont High School in der Nähe von Bidens Heimatort Wilmington im Bundesstaat Delaware in die Geschichtsbücher.