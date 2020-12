Bis zu 29.000 Corona-Impfungen pro Woche in Thüringen

Am 27. Dezember sollen die ersten Corona-Impfung verabreicht werden. Das Foto zeigt einen Probelauf in einem Impfzentrum (Symbolfoto).

Erfurt. Am kommenden Sonntag soll die große Impf-Kampagne in Thüringen starten. Zuerst sollen mobile Impfteams vor allem in Ostthüringen unterwegs sein.

In Thüringen soll, sofern der Impfstoff pünktlich eintrifft, am Sonntag, 27. Dezember, das große Corona-Impfen beginnen. Zuerst geimpft werden die Bewohner von Alten- und Pflegeheimen in Ostthüringen, wo derzeit die Infektionszahlen besonders hoch sind. Sie werden von mobilen Impfteams aufgesucht, von denen es landesweit maximal 15 geben wird. In der ersten und zweiten Januarwoche sollen dann erstmals Termine für die insgesamt 29 Thüringer Impfstellen vergeben werden. Sobald der Impfstoff zur Verfügung steht, werden nach Angaben des Thüringer Gesundheitsministeriums und der Kassenärztlichen Vereinigung das Terminbuchungstool unter www.impfen-thueringen.de und die Telefonnummer 03643/4950490 freigeschaltet. Über die Rufnummer 116 117 ist keine Anmeldung möglich, heißt es. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.