Von Finanzen über Nordirland zu Bürgerrechten: Großbritannien wird die EU aller Voraussicht nach Ende Januar verlassen. Was sich verändert und was bleibt wie bisher, steht im Scheidungsvertrag.

Jetzt könnte es doch noch richtig schlimm werden mit dem Brexit, so beschreibt es ein internes Dossier der britischen Regierung. In den Supermärkten auf der Insel werden zur Jahreswende die Lebensmittel knapp, schon zu Weihnachten kommt es zu Panikkäufen, an den Tankstellen geht der Treibstoff aus, während sich auf beiden Seiten des Ärmelkanals die Lastwagen an den Grenzübergängen stauen.