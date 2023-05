Andreas Bovenschulte, Spitzenkandidat der SPD in Bremen.

Wahl in Bremen

Wahl in Bremen SPD gewinnt Bremen-Wahl – Bürger in Wut legen massiv zu

Bremen Bürgermeister Andreas Bovenschulte verteidigt sein Amt. Die rechtspopulistischen Bürger in Wut erreichen laut Prognose über 10 Prozent.

Bei der Wahl im Land Bremen ist die SPD Prognosen zufolge stärkste Kraft geworden. „Was für ein Tag, was für ein Ergebnis“, feierte SPD-Bürgermeister Andreas Bovenschulte den Wahlsieg.

Die SPD in Bremen gewann die Bürgerschaftswahl nach ersten Prognosen klar. Nach den Vorhersagen von ARD und ZDF erreichten die Sozialdemokraten von Bürgermeister Andreas Bovenschulte am Sonntag rund 30 Prozent, während die CDU von Herausforderer Frank Imhoff auf 24,5 bis 25,5 Prozent kam.

Die mit der SPD regierenden Grünen liegen demnach im Zwei-Städte-Land Bremen und Bremerhaven bei 12 bis 12,5 Prozent. Die Linke als dritter Koalitionspartner erreicht im Landesparlament, das dort Bürgerschaft heißt, 10,5 bis 11 Prozent.

Die Bürger in Wut (BiW) wachsen über Bremerhaven hinaus

Wahlplakate der „Bürger in Wut“ (BIW). Foto: Sina Schuldt / dpa

Die FDP liegt nach den Prognosen bei etwa fünf Prozent. Die lokale rechtspopulistische Bewegung Bürger in Wut (BIW) gewann rund 10,5 Prozent. Die Partei profitiert davon, dass die in Bremen tief zerstrittene AfD nicht zur Wahl zugelassen wurde, weil aus ihren Reihen zwei konkurrierende Wahlvorschläge eingereicht worden waren.

Die BiW sind im Bundesland Bremen seit Jahren eine feste Größe im rechten Spektrum. Die 2004 gegründete Wählervereinigung verortet sich selbst zwischen CDU und AfD. Nach Einschätzung der Bundeszentrale für politische Bildung vertritt sie rechtspopulistische und wirtschaftsliberale Positionen. Der Zweistädte-Staat mit Bremen und Bremerhaven wird bislang von einer Koalition aus SPD, Grünen und Linken geführt. Lesen Sie dazu: Heizungsdebatte schadet den Grünen – über Bremen hinaus?

Wegen des komplizierten Bremer Wahlsystems wird das vorläufige amtliche Endergebnis erst am Mittwoch erwartet. Bremen und Bremerhaven gelten als getrennte Wahlbereiche mit jeweils eigener Fünf-Prozent-Hürde. Eine Partei, die in einem Wahlbereich die Hürde überspringt, ist in der Bürgerschaft vertreten. (lah/dpa)

