Brexit kurz vor Vollzug – das sind die unerwarteten Gewinner

Es ist ein historischer Tag für Europa: Großbritannien verlässt Freitagnacht um 24 Uhr die Europäische Union. Ein Verlust für die EU, ein riskanter Schritt für die Briten. Wirtschaftsexperten in der EU gehen überwiegend davon aus, dass der Brexit wegen Erschwernissen im Handel zu Wohlstandsverlusten führt – auf der Insel, in geringerem Maß auch auf dem Kontinent.

Doch wo Verlierer sind, gibt es auch Gewinner. Wer profitiert vom Brexit, wirtschaftlich, politisch? Ein Überblick über große und kleine Nutznießer des Briten-Abschieds:

China und die USA

Die beiden Großmächte erhoffen sich vom Brexit Vorteile: Geopolitisch verliert die EU als kleinerer Rivale an Kraft und Durchsetzungsvermögen, denn mit Großbritannien verabschiedet sich eines der stärksten Mitglieder. Es war mit 67 Millionen Einwohnern drittgrößter EU-Staat, zweitstärkste Volkswirtschaft und die führende Militärmacht.

Kein Wunder, dass US-Präsident Donald Trump die Brexit-Entscheidung überschwänglich lobt und anderen EU-Staaten zur Nachahmung empfiehlt – Trump setzt auf ein Ende der ungeliebten EU. Auch China sieht den Brexit als Chance: Die EU werde schwächer, so analysieren Experten in Peking, zugleich winke ein attraktiver Handelsvertrag mit Großbritannien.

Umgekehrt hofft die britische Industrie, der chinesische Markt könne wichtiger sein als die EU. „Der Brexit ist nicht allein eine regionale Angelegenheit“, so eine Analyse der UN-Konferenz für Handel und Entwicklung (Unctad). Sobald London die EU hinter sich lasse, werde das die Möglichkeiten von Nicht-EU-Ländern verbessern, nach Großbritannien zu liefern.

Die britischen Fischer

Dass die Fischerboote vom Kontinent nicht mehr so ohne Weiteres in den ertragreichen britischen Gewässern fischen dürfen, war eines der großen Versprechen während der Brexit-Kampa­gne 2016. Die britischen Fischer waren deshalb mehrheitlich klare Austrittsbefürworter. Mit einem neuen Gesetz sollen die Briten „die Kontrolle über unsere Fischereigewässer zurückholen“, wie Premier Boris Johnson erklärt.

Dass das Land die gescheiterte Fischereipolitik der EU verlassen könne, sei eine der wichtigsten Errungenschaften des Brexit, behauptet die Regierung. Noch ist nicht wirklich sicher, ob Johnson das Versprechen einlöst. Bis Ende des Jahres gilt eine Übergangsfrist, dann müssen neue Vereinbarungen stehen.

Die EU will das Thema möglichst schon bis Juli geklärt haben und erreichen, dass sich wenig ändert. Doch die Regierung in London will davon nichts wissen – sie hätte große Probleme, wenn sie in dieser Frage einknicken sollte.

Frankreich und die Südallianz

Mit dem Abschied Großbritanniens verändern sich endgültig die politischen Gewichte in der EU: Die Gruppe der mittel- und nordeuropäischen Länder einschließlich Deutschland, die sich dem Freihandel verschrieben haben und allzu starke staatliche Eingriffe in die Marktwirtschaft ablehnen, wird kleiner; Berlin geht ein Verbündeter in der Wirtschaftspolitik verloren.

Frankreich dagegen, traditionell eher Anhänger eines dirigistischen Wirtschaftsmodells mit Neigung zum Protektionismus, gewinnt an Einfluss, es hat eine südeuropäische Allianz mit großen Ländern wie Spanien und Italien hinter sich. Kein Wunder, dass Macron den Brexit auch als Chance sieht, die Bedeutung der Grande Nation zu stärken. In der Militärpolitik ist Frankreich nun die einzige Atommacht der EU, der automatisch eine Führungsrolle zuwächst.

Finanzplatz Frankfurt

Der Bankenstandort am Main ist ein Gewinner des Brexit, so schätzt es der Bankenverband Deutschland ein. Über 30 ausländische Banken haben ihre Geschäfte wegen des britischen EU-Austritts nach Frankfurt verlagert, weit mehr als etwa nach Paris, Dublin oder Luxemburg. Die Landesregierung feiert Hessen als einziges Bundesland, das vom Brexit insgesamt profitieren werde.



Neue Europa-Abgeordnete

Der Brexit beschert 27 Politikern über Nacht endlich einen Sitz im EU-Parlament. Sie waren schon im Mai 2019 gewählt worden auf jene Plätze, die der Brexit freimachen sollte.

Denn mit dem Austritt fallen nur 46 der 73 britischen Mandate tatsächlich weg – die anderen 27 Sitze wurden unter 14 Mitgliedstaaten verteilt, die bislang besonders unterrepräsentiert sind, voran Frankreich und Spanien; Deutschland profitiert davon nicht. Doch weil der Brexit mehrfach verschoben wurde, durften die Gewählten ihr Mandat nicht antreten. Nun ist es so weit.



Investition in Berlin/Brandenburg

Lange hat Berlin auf einen Brexit-Aufschwung gewartet, das Interesse von Firmen aus London blieb aber überschaubar. Jetzt hat es doch geklappt, mit der geplanten Tesla-Ansiedlung im Berliner Speckgürtel.

Der Autobauer ist zwar in den USA zu Hause, aber die Investitionsentscheidung für Deutschlands Osten ist eine Brexit-Entscheidung: Tesla-Chef Elon Musk hat lange damit geliebäugelt, seine Europafabrik in Großbritannien zu bauen. Aber: „Der Brexit hat es zu riskant gemacht, die ­Gigafactory ins Vereinigte Königreich zu setzen“, sagt Musk.

Aldi und Lidl

Für die deutschen Discounter auf der Insel sehen Experten gute Chancen auf neue Marktanteile. Großbritannien importiert 60 Prozent seiner Lebensmittel aus dem Ausland, viele Waren dürften in absehbarer Zeit teurer werden, erwartet auch eine breite Mehrheit der Bürger.

Vermutlich werden die Verbraucher wegen des Brexit noch mehr auf die Preise schauen, schätzt der Handelsverband Deutschland. Gute Zeiten für die beiden Discounter aus Deutschland, die schon 15 Prozent des britischen Einzelhandelsmarktes erobert haben.

Attraktive Hochschulen

Hochschulen und Forschungseinrichtungen in Deutschland berichten über einen spürbaren Zuzug von hochqualifizierten Wissenschaftlern aus Großbritannien. Die britischen Universitäten haben zwar einen hervorragenden Ruf, aber wenn erst die EU-Forschungsgelder wegfallen, wird das Spuren hinterlassen, vor allem in der Grundlagenforschung.

Vorsichtshalber verstärken britische Universitäten schon ihre Kooperationen mit Hochschulen auch in Deutschland. Erfolgsmeldungen kommen vor allem aus Süddeutschland.

Gladheim in der neuen Mitte

In Gladheim in der Nähe von Würzburg darf gefeiert werden: Nach dem Brexit ist der unterfränkische Flecken mit 80 Einwohnern neuer geografischer Mittelpunkt der EU. Der Bürgermeister rechnet mit internationalen Gästen und lässt am neuen „Nabel der EU“ schon die Europaflagge hissen.

