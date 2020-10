Buchenwald: Gedenkstättenleiter hält an Hausverbot für Höcke fest

Björn Höcke erschien vor drei Jahren zur Gedenkveranstaltung, obwohl die Buchenwald-Stiftung ihn zur unerwünschten Person erklärt hatte. Es gab an den Zufahrten vier Kontrollpunkte, an denen jeweils ein Mitarbeiter der Stiftung und Polizeibeamte bereitstanden. Stiftungs-Mitarbeiter Holger Obbarius, der am nördlichen Kontrollpunkt stand, erteilte ihm damals das Hausverbot.

Der neue Leiter der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora, Jens-Christian Wagner, will am Hausverbot für den Thüringer AfD-Politiker Björn Höcke festhalten. Höcke habe sich aggressiv gegenüber der Gedenkstättenarbeit in Deutschland verhalten und eine erinnerungspolitische Wende gefordert, sagte Wagner am Montag in Erfurt. „Daher halte ich es für völlig richtig, dieses Hausverbot de facto aufrechtzuerhalten, solange aus der AfD keine anderen Signale kommen.“

Seiner Meinung nach sei die bisherige Politik seines Vorgängers Volkhard Knigge gegenüber der AfD, insbesondere der Umgang mit Höcke, richtig gewesen - inklusive eines Teilnahmeverbots für Gedenkveranstaltungen.

Die Stiftung hatte dem AfD-Rechtsaußen Höcke bereits Anfang 2017 ein Hausverbot erteilt. Auch andere AfD-Politiker waren in der Vergangenheit etwa zu Kranzniederlegungen bei Holocaust-Gedenktagen nicht willkommen. Höcke hatte im Jahr 2017 in einer Rede in Dresden unter anderem mit Blick auf das Holocaust-Mahnmal in Berlin gesagt: „Wir Deutschen, also unser Volk, sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat.“ Im März 2020 stufte der Bundesverfassungsschutz Höcke als rechtsextremistische Führungspersönlichkeit ein.

Zur Person: Der neue Gedenkstättenleiter Jens-Christian Wagner

Seit Oktober ist Jens-Christian Wagner der neue Direktor der Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora. In Thüringen ist er kein Unbekannter. Von 2001 bis 2014 leitete der heute 54-Jährige die KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora in Nordhausen. Dann wechselte der Historiker nach Niedersachsen, wo er das Amt des Geschäftsführers der Stiftung niedersächsische Gedenkstätten mit Sitz in Celle übernahm.

Wagner wurde in Göttingen geboren. Er studierte Mittlere und Neuere Geschichte, Geografie und Romanische Philologie in Göttingen und Santiago (Chile). Bereits in seiner Doktorarbeit befasste er sich 1999 mit der Geschichte des KZ Mittelbau-Dora.

Seine Forschungsschwerpunkte sind nach Angaben der Thüringer Staatskanzlei die Geschichte des Nationalsozialismus, insbesondere der Zwangsarbeit und der Konzentrationslager sowie die Geschichtspolitik nach 1945 sowie die Rüstungswirtschaft.

Als neuer Stiftungsdirektor übernimmt er zudem die Professur für Geschichte in Medien und Öffentlichkeit an der Friedrich-Schiller-Universität Jena.

