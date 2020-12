Was haben Apolda, Bad Langensalza, Bad Liebenstein, Bendeleben, Buttstädt, Dornburg-Camburg, Ettersburg, Ebeleben, Molsdorf, Gotha, Greiz, Großkochberg, Jena, Kromsdorf, Mühlhausen, Nordhausen, Saalburg-Ebersdorf, Saalfeld, Tiefurt und Weimar gemein? Sie alle sind Außenstandorte der Bundesgartenschau, deren Herz in Erfurt schlagen wird.

Keine 150 Tage sind es mehr bis zur Eröffnung. Und Kathrin Weiß lässt trotz Corona keine Zweifel: „Die Buga findet statt“, sagt die Geschäftsführerin. Ihre Wahrnehmung sei, dass die Freude auf das Ereignis zunimmt, das vom 23. April bis 23. Oktober 2021 stattfinden soll. Beleg dafür ist der Verkauf von bereits mehr als 8500 Dauer- und 14.000 Tageskarten. „Nach einer langen Phase der Einschränkungen wollen die Menschen positive Erlebnisse genießen. Wir arbeiten dabei natürlich an einer Variante, die unter Hygiene- und Abstandsregeln funktionieren muss.“

Die Bundesgartenschau wird die zweite in Thüringen sein. 2007 waren Ronneburg und Gera Ausrichter. Für das Projekt wurden damals 146 Millionen Euro investiert, nun fließen rund 185 Millionen Euro, der Großteil davon kommt aus Fördertöpfen des Bundes, des Landes und der Europäischen Union. Erwartet werden in Erfurt etwa 1,8 Millionen Besucher.

Nach mittlerweile mehr als zehn Jahren Planungs- und Bauzeit, in denen es auch unerfüllte Träume wie eine Seilbahn und einige Kritik wegen Baumfällungen gab, befinden sich die Vorbereitungen auf der Zielgeraden. Die beiden kostenpflichtigen Ausstellungsflächen in der Landeshauptstadt – auf dem Petersberg und im Egapark – haben eine Größe von insgesamt rund 130 Hektar. Auf den umgerechnet fast 200 Fußballfeldern wird es 50 Themen - und Schaugärten geben, dazu 23 wechselnde Hallenschauen. Hinzu kommt die Geraaue im Norden Erfurts, die als Stadtentwicklungsprojekt ein neues Antlitz erhält. Die Blumenstadt soll an 171 Tagen aufblühen, 160.000 Blumenzwiebeln sind für den Frühling allein im Egapark gesetzt. Kathrin Weiß freut sich dort vor allem auf das neue Wüsten- und Tropenhaus Danakil – für März sind die ersten Probeläufe vorgesehen.

Auf dem Petersberg werden in der Defensionskaserne die Details für die Ausstellung des Freistaates Thüringen vorbereitet, das Wasserspiel vor der Peterskirche sei diese Woche bereits erfolgreich getestet worden. Das trifft aber wohl nicht für alle Bauvorhaben der Stadt zu. Bei manchen könnte es zeitlich durchaus eng werden.

Auf dem Buga-Gelände allerdings, so Weiß, geben sich derzeit die Handwerker „sprichwörtlich die Klinke in die Hand: Elektriker, Estrichleger, Installateure beispielsweise.“ Insgesamt sind aktuell etwa 300 Frauen und Männer am Werkeln, viele davon aus Thüringer Firmen. Insofern ist die Buga für den Freistaat auch ein Wirtschaftsmotor.

Für die Unterhaltung abseits des bunten Treibens sollen mehr als 5000 Veranstaltungen sorgen. Kathrin Weiß ist überzeugt, dass die Buga „ein großes Fest“ wird. Und wo findet sie momentan Ausgleich für den aktuellen Stress? Zu Hause, sagt Kathrin Weiß. Im Garten.

Das kosten die Tickets:

Tageskarte: Sie kostet für Erwachsene 25 Euro. Kinder bis sieben Jahre haben freien Eintritt. Für Besucher zwischen 8 und 15 Jahren werden 2,50 Euro fällig. Junge Erwachsene bis 24 Jahre zahlen 12,50 Euro.

Dauerkarte: Im Vorverkauf kostet sie 100 Euro, während der Buga gibt es sie zum Preis von 125 Euro.

Infos: Dauerkarten im Vorverkauf lohnen sich schon ab sechs Besuchen. Karten gibt es unter

www.buga2021.de und in unseren Pressehäusern.

Kostenpflichtig sind während der Bundesgartenschau der Egapark und das Petersberg-Areal in Erfurt. Für den Nordpark, der keine offizielle Buga-Ausstellungsfläche ist, wird kein Eintritt fällig.