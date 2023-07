Öffentlicher Dienst Pensionen nach Bundesland: In Thüringen erhalten Beamte am wenigsten Ruhegeld

Berlin. Je nach Bundesland bekommen Beamtinnen und Beamte unterschiedlich viel Ruhegeld. Wo die Pension am höchsten ist.

Je nach Bundesland erhalten Beamtinnen und Beamte im Ruhestand unterschiedlich viel Geld. Das sogenannte Ruhegeld gab es im Jahr 2022 für insgesamt 1.380.300 Pensionärinnen und Pensionäre in Deutschland, wie das Statistische Bundesamt zum 1. Januar 2022 zählte. Dazu zählen Menschen, die ehemals dem öffentlichen Dienst angehörten und entsprechend mit dem Beamten- und Soldatenversorgungsrecht versorgt wurden. Dies bedeutete eine Steigerung von 1,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Das durchschnittliche Ruhegeld ist ebenfalls gestiegen. 2022 lag es bei 3170 Euro brutto pro Monat – 2021 waren es noch 3160 Euro. Frauen bekamen durchschnittlich 2840 Euro, Männer 3320 Euro. Im Schnitt erhalten Pensionärinnen und Pensionäre in Rheinland-Pfalz mit 3580 Euro am meisten Ruhegehalt. Am wenigsten bekommen im Schnitt die Pensionäre in Thüringen mit 2360 Euro.

Ruhegehalt statt Rente: Pension nach Bundesland – wo es im Schnitt am meisten gibt

Rheinland-Pfalz 3580 Euro Bayern 3570 Euro Baden-Württemberg 3540 Euro Nordrhein-Westfalen 3500 Euro Saarland 3460 Euro Hessen 3450 Euro Bremen 3380 Euro Schleswig-Holstein 3380 Euro Hamburg 3370 Euro Niedersachsen 3370 Euro Berlin 3030 Euro Sachsen 2540 Euro Sachsen-Anhalt 2440 Euro Brandenburg 2430 Euro Mecklenburg-Vorpommern 2400 Euro Thüringen 2360 Euro

(Quelle: Statistisches Bundesamt)

Teilweise über 2000 Euro Unterschied: Warum die Pensionen so unterschiedlich hoch sind

Grund für die enormen Unterschiede: Erst nach der Wiedervereinigung begannen die neuen Bundesländer damit, Beamte einzustellen. Dadurch haben viele, die dort in den Ruhestand gehen, weniger Arbeitsjahre im öffentlichen Dienst. Außerdem waren die Gehälter in einigen Bundesländern niedriger – was sich auch auf die Pension auswirkte. Im bundesweiten Durchschnitt beträgt das Ruhegeld für Pensionäre etwa 65,1 Prozent ihres früheren Gehalts.

Einige Bundesländer wie Rheinland-Pfalz haben beschlossen, das Weihnachtsgeld abzuschaffen und es stattdessen auf die Monatsgehälter umzulegen. Dadurch steigt dann auch das Ruhegeld.

Ruhegeld – die Rente für Beamte: Wer für die Milliardenbeträge aufkommt

Ruhegeld beziehen hauptsächlich Beamtinnen und Beamte sowie Berufssoldatinnen und Berufssoldaten. Weitere Berufsgruppen sind: Kommunalbeamte, Lehrer, Polizisten, Justizvollzugsbedienstete, Feuerwehrbeamtinnen und Zollbeamte. Auch Beamte bei der Deutschen Bahn oder Post zählen zu den Ruhegeldempfangenden.

In Bezug auf das Renteneintrittsalter zeigt sich eine leichte Variation zwischen den verschiedenen Beamtengruppen. Bundesbeamte gehen im Durchschnitt mit 62,9 Jahren in den Ruhestand, während Landesbeamte dies mit 62,8 Jahren tun und Kommunalbeamte mit 62,6 Jahren. Im Jahr 2021 sind insgesamt 60.215 Beamte in den Ruhestand getreten, wobei 10.215 von ihnen aufgrund von Dienstunfähigkeit in den Ruhestand versetzt wurden. Insgesamt kostete die Beamtenversorgung den Bund 17,1 Milliarden Euro im Jahr 2021. Die Länder zahlten 37,7 Milliarden Euro und die Kommunen fünf Milliarden Euro. (ari)