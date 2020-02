Bundespräsident bei Gera-Besuch: „Man muss bleiben, um selbst etwas zu verändern“

Er wolle wieder zu einer von Respekt geprägten Diskussionskultur kommen, jenseits der sozialen Medien, erklärte am Montagmittag Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Gera. Miteinander reden, andere Meinungen hören, sich dabei anschauen. Deshalb lade er seit 2018 in ganz Deutschland zu seiner Kaffeetafel ein, um mit Bürgerinnen und Bürgern im Land direkt ins Gespräch zu kommen.

Am Montag nun, zu seiner mittlerweile neunten Kaffeetafel und der ersten in Thüringen, ist er nach Gera gekommen, hat sich zunächst ins Goldene Buch der Stadt eingetragen und anschließend mit 14 ausgewählten Gästen – vom Schüler bis zum Ruheständler – sowie Geras Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos) im Café Kanitz Platz genommen.

Er wisse von der Geschichte der Stadt, wisse von der Arbeitslosenquote über dem Bundesdurchschnitt, von der Wismut-Vergangenheit, dem Wegzug vieler Menschen, dem Strukturwandel. Daneben gebe es mit vielversprechenden Neugründungen in der Stadt und dem Umland und der dualen Hochschule beispielsweise viele positive Entwicklungen. „Trotzdem haben wir auch Wahlen hinter uns in Gera, die bundesweit Beachtung gefunden haben wegen eines hohen Anteils an Menschen, die offenbar unzufrieden sind“, so Steinmeier. Deshalb wolle er gern erfahren, was hier gelungen sei und wo wiederum die Probleme liegen.

Bei seinem Besuch in Gera traf Bundespräsident Steinmeier Bürgerinnen und Bürgern zu einer Gesprächsrunde. Auch der Thüringer Minister für Bildung, Jugend und Sport, Helmut Holter (links) und Geras Oberbürgermeister Julian Vonarb (rechts) nahmen daran teil. Foto: Peter Michaelis

Schnell kam man auf das Thema Bildung zu sprechen, den häufigen Unterrichtsausfall in Thüringen, den Lehrermangel an den Schulen und Berufsschulen und auf die Bemühungen, Fortgezogene wieder in die Heimat zurück zu locken. Doch nicht alle jungen Menschen wollen aus Gera weg, betonte Paula Kurtz, stellvertretende Landesschülersprecherin. Sie persönliche liebe diese Stadt und sieht deshalb auch ihre Zukunft hier. „Man muss bleiben, um selbst etwas zu verändern.“ Steinmeier stimmte weiterhin zu, dass generell dem Handwerk in der Gesellschaft mehr Wertschätzung entgegen gebracht werden müsse. Viele Eltern seien für ihre Kinder zu sehr auf ein Studium fixiert „Von den Anforderung und dem Pensum unterscheidet sich eine Ausbildung in Industrie und Handwerk jedoch nicht vom Bachelor.“

Dankbar für die Unterstützungin Deutschland

Auf eine flexiblere Politik hofft wiederum Reta Ismail. Vor vier Jahren sei sie als Flüchtling aus Syrien nach Gera gekommen, habe zuvor 20 Jahre lang in ihrer Heimat als Lehrerin gearbeitet. Doch leider werde ihr Abschluss in Deutschland nicht anerkannt und sie könne trotz Lehrermangel hier nicht arbeiten. So habe sie ihren Beruf aufgegeben und nochmals ein Studium in Deutschland begonnen. „Dennoch bin ich dankbar für die viele Unterstützung in Deutschland. Ich habe viel Glück gehabt, Freunde und Hilfe gefunden. Aber nicht alle meine Landsleute haben das“, gibt die dreifache Mutter zu bedenken.

Für mehr Verständnis zwischen den Kulturen setzt sich auch die Fremdenführerin Jana Huster (41) ein. Sie führe ihre Gäste auch an besondere Orte, in syrische Läden und in die Moschee, bringe die Menschen dort zusammen. Natürlich seien nicht alle danach bekehrt, erzählt Jana Huster, aber die Angst vor dem Fremden schwindet, Vorurteile weichen auf. Sie hofft, damit dem zunehmenden Neid, der Missgunst und Unwissenheit ein Stück entgegenwirken zu können.

Mehrfach hakt Frank-Walter Steinmeier nach, erkundigt sich beispielsweise bei Intendant Kay Kuntze nach dem Stellenwert und den Angeboten des Theaters in der Stadt, hört sich die Klagen über zu viel Bürokratie im Handwerk an und fragt nach Perspektiven aus Sicht des Jobcenters für die Region. Locker und gelöst ist die Runde mit dem Staatsoberhaupt bei Kaffee und allerlei kleinen Köstlichkeiten, die Kevin Schulz, der Inhaber des Cafés, extra zu diesem besonderen Anlass auftischte. Entschieden wies Steinmeier allerdings den Vorwurf zurück, Bürger könnten in Deutschland ihre Meinung nicht mehr frei kundtun. „Wer seine Meinung äußert, muss aber auch Widerspruch ertragen können“, gibt er zu bedenken.

Zeit für Autogramme und den Wunsch nach mehr Gesprächen

Nach über zwei Stunden gibt er den Anwesenden noch seinen Wunsch mit auf den Weg, solche Gesprächsrunden mögen doch auch ohne ihn öfter in der Stadt stattfinden und die Menschen wieder näher zusammenbringen. Schließlich nimmt er sich noch Zeit für Autogramme, Fotos, eine kurze Plauderei, bevor sein Gera-Besuch am Nachmittag mit einem Treffen mit Jugendlichen und Ehrenamtlichen sowie dem amtierenden Minister für Bildung, Jugend und Sport, Helmut Holter, als Vertreter der Thüringer Landesregierung endet.

