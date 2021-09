Lunow/Brandenburg. Wer hofft auf eine neue Politik? In dieser Folge unserer Serie erzählt ein Förster, was ihn daran hindert, den Wald mehr zu schützen.

Martin Krüger biegt mit seinem Geländewagen auf einen engen Pfad. Zwischen hohem Gras stehen Laubbäume Spalier, und ihre Kronen erstrecken sich wie ein Dach über den Weg. Die heiße Mittagssonne kommt kaum noch durch. Krüger, der Förster, stoppt den Wagen. Er steigt aus und zeigt auf einen Baum. Mücken schwirren an seinen bloßen Unterarmen herum. Er schiebt das Gestrüpp beiseite, streichelt die dicke dunkelbraune, furchige Rinde des Baumes, nach zwei, drei Metern wachsen aus dem Stamm die Äste in den Himmel. Eher in die Länge als in die Breite. Die Blätter sind feingliedrig und lang. Krüger berührt auch sie, dann sagt er: „Das ist eine Amerikanische Schwarznuss, das ist meine Lieblingsbaumart.“

Wald und Natur, stirbt etwas, muss etwas Neues bereits da sein

Diesen Baum hat er vor drei Jahren gepflanzt. Er ist für ihn der Beweis, dass er mit seiner Arbeit einen Unterschied ausmachen kann. Das muss er erklären: „Im Grunde geht es um die Lärche“, sagt er. Der Lärchenbestand sei in seinem Revier seit 2019 abgestorben, der Borkenkäfer hat den Bestand komplett zerlegt. Aber das sei gar nicht so schlimm, weil er rechtzeitig andere Arten nachgebaut habe, die jetzt in seinem Landeswald-Revier Breitefenn nachwachsen.

Die Natur unterliege einem ständigen Wandel. „Die Kunst des Försters ist es, diese Prozesse zu fördern“, sagt Krüger stolz. Wenn etwas stirbt, muss am besten schon etwas anderes da sein. Er zeigt auf weitere junge Bäume, Vogelkirsche, Elsbeere und die Schwarznuss. „Wenn man das schafft, dass sie alt wird, liefert sie auch sehr wertvolles Holz.“ Er schaut den Baum an, geradezu liebevoll.

Auch die Deutschen lieben ihren Wald. Der Wald ist Mythos, Heimat, er beruhigt, er ist Ort von Selbstbegegnung und Trends wie Bäumeumarmen. Die aktuelle Waldfläche in Deutschland beträgt 11,4 Millionen Hektar, das sind 32 Prozent der Landesfläche. Einer von Krügers Berufskollegen hat einen Bestseller über ihn geschrieben: Peter Wohlleben hat mit seinem „Das geheime Leben der Bäume“ einen Waldhype ausgelöst.

Die Prognosen für den deutschen Wald sind schlecht

In Zeiten des Klimawandels und der Klimakrise gerät der Wald immer mehr in den Fokus. Gerade erst haben Forscher des Helmholtz-Instituts Hereon Prognosen für den deutschen Wald abgegeben. Schon jetzt sei abzusehen, dass es Gebiete wie der Thüringer Wald oder der Schwarzwald in 30 Jahren wegen der Erderwärmung schwer haben werden. Mehr Hitze und längere Dürrephasen könnten ein Waldsterben auslösen. Wie lang wird er uns noch erhalten bleiben oder wie gefährdet ist der Wald?

Einer, der das beantworten kann, ist Martin Krüger. Der 52-Jährige hat sein Revier 1994 übernommen. Das Waldsterben der 80er-Jahre hat ihn geprägt. „Ich wollte es besser machen und den Wald retten.“

Lesen Sie auch: Das Klima- und Umweltschutzprogramm der Parteien im Vergleich

Das Waldsterben der 80er-Jahre war für ihn wegweisend

Einer, der das beantworten kann, ist Martin Krüger. Der 52-Jährige hat das Revier in Brandenburg zwischen den Orten Stolzenhagen, Oderberg und Hohensaaten 1994 übernommen. Seine Entscheidung, Förster werden zu wollen, war vom Waldsterben der 80er-Jahre geprägt. „Ich wollte es besser machen und den Wald retten.“

Krüger steigt wieder in seinen Wagen. Sein Revier erstreckt sich über ein Gebiet von 1300 Hektar. Als er es übernahm, war es kleiner, nur 750 Hektar. Fragt man ihn, was er sich von der neuen Bundesregierung wünscht, muss er nicht lang überlegen.

Weitere Teile der Bundestagswahl-Serie: Wer hofft auf eine neue Politik?

Die Bundesregierung kann viel für den Förster tun, vor allem für den Wald

„Wir brauchen viel kleinere Reviere, damit wir dem Wald gerecht werden können.“ Dass die Gebiete größer geworden sind, hat viel mit technischem Fortschritt zu tun, aber auch mit Stellenabbau. Allein in Brandenburg gab es im Jahr 1992 noch 6000 Forstleute, Försterinnen und Förster, Waldarbeiter und Waldarbeiterinnen. 2021 sind es nur 1450 Angestellte. Am liebsten hätte Krüger eigene Waldarbeiter, die zum Revier gehören, die ihren Wald kennen und pflegen. Früher war das so.

.

Förster Martin Krüger im Gespräch mit einem Waldarbeiter. Früher hat jedes Revier seine eigenen Mitarbeiter gehabt. Das sollte wieder so sein. Foto: Reto Klar

Der Bund Deutscher Forstleute (BDF) bestätigt diese Entwicklung. In Deutschland habe es in den 90er-Jahren an die 100.000 Beschäftigte in der Forstwirtschaft gegeben, heute seien es etwa 75.000. Es gebe einen „bedrückenden Trend im öffentlichen Wald“, sagt ein Sprecher des BDF, „die bloße Ausrichtung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten“. Forstwirtschaft sollte wieder Erträge abwerfen, diesem Ziel hätten die Länder Personal und andere Ansprüche geopfert.

Wie fatal einige dieser Entscheidungen der Vergangenheit wirken, haben die Jahre 2017 bis 2020 gezeigt. Durch Stürme, vor allem durch Dürre und den Borkenkäfer wurden 280.000 Hektar Wald in Deutschland zerstört. „Wir mussten 2018 zugucken, wie die Wälder sterben, so entstanden Wüsten“, sagt Krüger. Man hätte die vom Borkenkäfer befallenen Fichten viel schneller aus dem Wald holen müssen. „Aber wir schaffen die Arbeit nicht mehr.“

Nicht mehr im grünen Bereich: Der CO2-Verbrauch umgerechnet in Wäldern

In NRW hat das Fichtensterben zu Wüsten geführt, ein Grund für Überschwemmungen

In NRW hat das Fichtensterben zu kahlen Flächen geführt, auch ein Grund, warum gesunder Mischwald besser sei. Auch der Weltklimarat hat in seinem neuesten Bericht eindringlich vor den Folgen des Klimawandels gewarnt: Waldbrände, Dürre, Waldsterben und Überschwemmung sind die Folgen. Und in Regionen wie Ahrweiler, wo in diesem Sommer das Hochwasser den Ort wegspülte, gab es nicht genug Wald, der das Wasser hätte aufhalten können. „Die Förster könnten Strukturen schaffen, die Wetterextreme abmildern können.“ Doch das Problem sei eben, dass seine Arbeit vor allem am Holzertrag gemessen werde. „Dabei sollte es um viel mehr gehen, um Naturschutz, Erholung für die Menschen, Tier-, Ökosystem-, Klima- und nicht zuletzt Waldschutz.“

Wenigstens in diesem Jahr, erzählt Krüger, hatte er in seinem Revier nur die Hälfte des Käferbefalls als in den Jahren davor. Er fällte 200 Kubikmeter Nadelholz, hauptsächlich Fichte. Dazu 4000 Kubikmeter befallene Eiche. In der Fichte frisst der Buchdrucker, in der Eiche der Eichenprachtkäfer. In den schlimmen Jahren 2018 bis 2020, in der „fatalen Trockenperiode“, sind ihm je 8000 Festmeter Eiche und Buche abgestorben.

Wie der Borkenkäfer den Wald zerstört und was das mit Dürre zu tun hat

Wieder bleibt er stehen. Steigt aus, geht auf einen großen Baum ohne Blätter zu. Vor ihm steht eine 140 Jahre alte Buche, mitten im Wald, sie ist tot. „Das ist schlimm, auch wenn sie schon so alt ist.“ Er beschreibt den Kreislauf: Wenn der Baum wegen der Dürre kein Wasser hat, kann er auch keine Abwehrstoffe produzieren. Wenn also ein Käfer ein Loch bohrt, macht der Baum das normalerweise mit „Harz“ zu, kann er das aber nicht, dann lockt das Männchen das Weibchen an, das in den Baum die Eier legt. Es kommt zur Massenvermehrung, immer mehr Bäume sterben.

Waldsterben: Dieses kleine Loch in der Fichte ist das Werk eines Borkenkäfers. Ein Weibchen kann bis zu 100.000 Nachkommen im Jahr erzeugen. Ab 200 Käfern pro Baum stirb die Fichte ab. Foto: Sandra Eifert / dpa

Diese Buche ist „stehendes Totholz“, sie zerfällt so schnell, dass ihr Holz nicht zu verwerten ist. Für die Natur schon. In der toten Buche überleben seltene Insektenarten wie Eremit oder Pilzsorten wie der Stachelbart.

Niemand kann die Folgen abschätzen, wenn man nur einen Baum fällt

Krüger sagt, niemand kann die Folgen für den Wald komplett abschätzen, wenn man einen Baum fällt. „Denn die Waldökosysteme sind sehr komplex.“ Von der neuen Bundesregierung fordert er ein Umdenken „zu grundsätzlichem ökologischen Denken“: Monokulturen müssen zu Mischwäldern umgebaut und Waldbesitzer sollten nach bestimmten Kriterien für die Ökosystemleistung ihres Waldes belohnt werden. Außerdem müsse Deutschland seinen Energie- und Ressourcenverbrauch insgesamt senken.

Wird der Wald überleben? „Der Wald wird sicher die Menschen überleben, aber die Wälder werden vielleicht nicht mehr die Funktion übernehmen, die der Mensch zum Überleben braucht.“ Bevor sich Krüger verabschiedet und nach Hause fährt, sagt er noch, wir sollten unseren Nachkommen die Natur besser hinterlassen, als wir sie übernommen haben. Das sei sein Credo. Und so würden es auch die meisten Förster halten – wenn man sie nur ließe.

Als Förster ist man eigentlich Idealist, denkt und plant über Jahrzehnte. Denn erst wenn ein Baum 80 bis 100 Jahre alt wird, hat er seine ökologische Aufgabe erfüllt.