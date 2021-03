So vielfältig ist die Bundeswehr

Berlin. Rechtsextreme Verdachtsfälle, verschwundene Munition: Verteidigungsministerin legt mit Spannung erwarteten Bericht über das KSK vor.

Vorerst bleibt Brigadegeneral Markus Kreitmayr im Amt. Er ist Kommandeur des Kommandos Spezialkräfte (KSK) der Bundeswehr – und am Montag in Calw Gastgeber von Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU). Ein delikater Besuch. Denn am Vorabend hatte die Ministerin entschieden, dass gegen ihn disziplinare Vorermittlungen aufgenommen werden. Wegen „Verdachts auf Verletzung der Dienstpflichten im Zusammenhang mit einer Sammelaktion für Munition“.