CDU bangt um Wahlkreis in Südthüringen

Nach dem Mandatsverzicht des Bundestagsabgeordneten Mark Hauptmann sucht die CDU einen neuen Kandidaten für den Wahlkreis in Südthüringen. Es gebe mehrere gute personelle Optionen, sagte Landeschef Christian Hirte dieser Zeitung. Er räumte aber ein, dass der Wahlkampf im Süden nun „schwieriger“ für seine Partei werde. Die SPD will nächste Woche den früheren Biathlon-Olympiasieger Frank Ullrich als Direktkandidaten in der Region nominieren.