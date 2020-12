Erfurt. Die CDU-Fraktion im Thüringer Landtag will im Haushalt 2021 ein Sonderprogramm „Sicherheit in Thüringen“ auflegen.

CDU fordert millionenschweres Sonderprogramm für innere Sicherheit in Thüringen

In den Etat des Innenministeriums sollen zusätzlich Leistungen für Polizei, Feuerwehr und Verfassungsschutz im Gesamtumfang von rund 12,5 Millionen Euro aufgenommen werden, teilte die Fraktion am Sonntag mit. Finanziert werden sollen zusätzliche Stellen beim Verfassungsschutz und der Polizei sowie neue Technik.

500 weitere Bodycams für Polizei gefordert

So fordert die Union die Anschaffung von 500 sogenannten Bodycams. Diese sollten flächendeckend bei der Polizei eingesetzt werden. Zudem sollen in Thüringen künftig auch sogenannte gefährliche Orte kameraüberwacht werden. Genannt wurden Bereiche, in denen die Fallzahlen von Delikten im Bereich der typischen Straßenkriminalität wie etwa Drogenhandel oder Taschendiebstahl besonders hoch lägen.

Weiterer Bestandteil des CDU-Sicherheitspakets sind fünf Millionen Euro für Investitionen bei der Feuerwehr sowie acht neue Stellen bei der Landesfeuerwehrschule.

Testergebnisse zu Bodycams in Thüringen bisher unter Verschluss