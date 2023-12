CDU: Kohls langjährige Büroleiterin Juliane Weber ist tot

Berlin An ihr sei niemand vorbeigekommen, der mit Kohl habe reden wollen, hieß es immer wieder. Juliane Weber galt als die starke Frau im Hintergrund. Nun ist sie im Alter von 84 Jahren gestorben.

Die langjährige Büroleiterin von Helmut Kohl (CDU), Juliane Weber, ist am Samstag im Alter von 84 Jahren in Bonn gestorben. Die Bundes-CDU in Berlin bestätigte am Mittwoch einen entsprechenden Bericht der „Bild“-Zeitung. Weber galt lange als enge Vertraute des damaligen Kanzlers Kohl, der 2017 gestorben war.

Weber hatte Jahrzehnte lang das persönliche Büro von Kohl betreut und ihn loyal und verschwiegen auf vielen Stationen begleitet - vom Landtag in Mainz bis zum damaligen Kanzleramt in Bonn. Nachdem Kohl nach der Bundestagswahl 1998 zum einfachen Bundestagsabgeordneten geworden war, folgte sie ihm nach Berlin. „Es gibt nur zwei Menschen, die alles über mich wissen“, soll Helmut Kohl einmal gesagt haben. „Meine Frau und die Juliane.“

Viele konkrete Informationen über die gebürtige Niedersächsin gab es schon zu Kohls Zeiten nicht. Bekannt sei ihre Leidenschaft für Elefanten aus Glas, Stein und Edelmetall, die ihren Schreibtisch geziert hätten, heißt es in einem damaligen Porträt von Weber. An ihr sei niemand vorbeigekommen, der mit Kohl habe reden wollen, hieß es immer wieder. Juliane Weber galt als die starke Frau im Hintergrund, loyal bis zur Selbstaufgabe, aber machtbewusst wie Kohl selbst. In einem Zeitungsinterview hatte sie einmal gesagt: „Das Schlimmste in meinem Leben wäre, nicht teilzunehmen.“