CDU-Landesgeschäftsführerin: „Es hat Verletzungen gegeben, die schwer heilen“

Die Auflösungserscheinungen bei der Thüringer CDU halten an. Nachdem Mike Mohring als Landesvorsitzender abgetreten ist, verlässt eine seiner engsten Vertrauten die Kommandobrücke: Evelin Groß, von Mohring als Landesgeschäftsführerin geholt, schmeißt hin. Ende März hat sie ihren letzten Arbeitstag – sie will „einem Neuanfang nicht im Weg stehen“, sagt sie. Fünf spannende Jahre liegen hinter der Frau, die mit einem kleinen Team die Landesgeschäftsstelle seit 2015 gemanagt hat. Es sind die fünf intensivsten Jahre der Zusammenarbeit mit Mike Mohring gewesen. Evelin Groß sitzt in ihrem Büro, nippt an der Tasse Kaffee und sagt: „Ich kam mit Mike Mohring, jetzt gehe ich mit Mike Mohring.“

Die 61-Jährige blickt auf ein bewegtes politisches Leben. Das beginnt als „Blockflöte“. Schon 1982 verschlägt es sie in die CDU. „Weil ich massiv bedrängt wurde, in die SED einzutreten“, erzählt sie. Groß arbeitet als Leiterin für Hauswirtschaft und persönliche Dienstleistungen im Dienstleistungsbetrieb in Gotha. Als sie in ihrem Heimatort Mechterstädt (Landkreis Gotha) der Union beitritt, hat sie von Politik keine Ahnung. Das soll sich ändern. Sie wird sofort Ortsverbandsvorsitzende und mit der Wende erste frei gewählte Bürgermeisterin. Später leitet sie die Verwaltungsgemeinschaft Hörsel, die heute eine Landgemeinde ist.

Finanzielle Konsolidierung des Landesverbandes gelingt

1999 zieht sie in den Thüringer Landtag ein, wiederholt das 2004 und gewinnt erneut das Direktmandat – zu den neuen Abgeordneten, die den Sprung ins Parlament schafften, gehört 1999 auch Mike Mohring. Dieter Althaus, damals Fraktionschef, und Evelin Groß kennen sich da schon aus dem Landesvorstand. Sie wird seine Stellvertreterin in der Fraktion, damit die Neuen sich repräsentiert finden – und erhält sogleich einen Auftrag. Sie sagt mit einem Lächeln: „Ich sollte ein bisschen auf Mike Mohring aufpassen. Dass das beinahe eine politische Lebensaufgabe wird, konnte ich da noch nicht ahnen.“

Doch es kommt so. Mohring gewinnt 2014 den internen Machtkampf gegen Christine Lieberknecht und holt Groß in die Landesgeschäftsstelle. Die sagt heute: „Wir haben ein schweres Erbe übernommen, hinterlassen aber ein geordnetes Haus.“ Übernommen habe sie den Landesverband mit mehreren hunderttausend Euro Schulden, die aus dem Wahlkampf 2014 rührten. Die Konsolidierung sei geglückt. „Unseren Wahlkampf 2019 haben wir nicht zu Lasten der Kreisverbände geführt“, betont sie.

Aber warum geht sie dann? Groß hadert mit dem, was in den vergangenen Monaten in ihrer Partei vor sich gegangen ist. „Die Entwicklung des Umgangs miteinander bedrückt mich“, sagt sie, wird aber nicht konkret. Nachtreten will sie nicht. Zumindest nicht persönlich. Aber: Die finale Entscheidung traf Groß nach der Landesvorstandssitzung, bei der die Bundesvorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer anwesend war – es war die legendäre Nachtsitzung nach der Wahl von FDP-Mann Thomas Kemmerich mit Stimmen von CDU, FDP und der in Thüringen extrem rechten AfD zum Ministerpräsidenten. „Wie dort in Anwesenheit der Bundesvorsitzenden und des Landesvorsitzenden miteinander umgegangen wurde, das war unanständig.“

Evelin Groß klingt bitter, wenn sie das ausspricht – und weiß natürlich, dass sie damit ihrem Landesvorsitzenden Mike Mohring noch einmal nachträglich den Rücken stärkt. Der habe sich, versichert sie, immer die Rückendeckung der Gremien, sie ist ebenfalls gewähltes Mitglied im Landesvorstand, geholt: „Egal, was erzählt wird.“

Groß: „Die CDU wird sich wieder erholen“

Dass Demokraten untereinander nicht mehr miteinander reden, kann Groß nicht verstehen. „Wo kommen wir denn da hin?“, fragt sie. Ein Reden mit Bodo Ramelow nach der Wahl im Oktober wäre doch nicht gleichbedeutend gewesen mit einer Koalition oder Kooperation. Jetzt aber sei die Union in einer Lage, in der sie keine guten Bedingungen mehr aushandeln könne.

Die CDU in Thüringen wird dafür, das weiß Evelin Groß, einen Preis zu bezahlen haben. Dass dieser an der künftigen Fraktionsstärke nach einer Neuwahl abzulesen sein wird, ist wahrscheinlich. „Aber die Partei wird sich auch wieder erholen, auch wenn es in den letzten Monaten Verletzungen gegeben hat, die schwer heilen werden“, sagt sie. Für die Christdemokratin geht die Zeit in der hauptamtlichen Politik sehr wahrscheinlich am 31. März offiziell zu Ende. Dann wird sie in ihrem Büro auch die Wahlkabine vom Bundesparteitag 2018 abräumen, die auf dem großen Schrank steht – und stets indirekt an jenen in Hamburg gefassten Beschluss erinnert, der der CDU eine Zusammenarbeit mit der Linkspartei verbietet.

Auch deshalb steht die Union jetzt vor einem Scherbenhaufen. Denn, weiß Evelin Groß, viele Mitglieder waren sauer, dass man nicht zur Kemmerich-Wahl gestanden habe. Viele aber auch, weil das als Zusammenarbeit mit den Rechten gedeutet wurde. Ein Teufelskreis, aus dem die Union jetzt mit einer neuen Spitze finden muss.

Evelin Groß wird diese nicht mehr hauptamtlich unterstützen. Sie geht, anders als Mike Mohring, von selbst – solange sie noch Herrin des Verfahrens ist.