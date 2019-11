Bürgel. Auf dem Thüringer JU-Landestag wird mehrfach indirekt Kritik am CDU-Landesvorsitzenden Mike Mohring geübt. Harsche Absage an die AfD erteilt.

CDU-Landesvize Voigt: „Wir haben keinen Regierungsauftrag“

Der scheidende Thüringer JU-Vorsitzende Stefan Gruhner hat Forderungen aus der Landes-CDU nach einer Öffnung gegenüber der AfD scharf zurückgewiesen. „Wer glaubt, er müsse mit der AfD über eine Zusammenarbeit reden, der verrät christdemokratische Grundwerte“, sagte er am Samstag auf dem Landestag der Nachwuchsorganisation in Bürgel bei Jena. Die AfD bestehe zwar nicht nur aus Rechtsextremen. Aber in Thüringen stehe mit AfD-Landeschef Björn Höcke „an der Spitze ein Nazi“, die CDU sollte daher gegen dessen Partei „aktiv und engagiert ankämpfen“.

Nach der CDU-Niederlage bei der Landtagswahl am 27. Oktober hatten der Landtagsfraktionsvize Michael Heym und 17 weitere Parteifunktionäre Gespräche mit der AfD gefordert. Die Union könne nicht das Votum von einem knappen Viertel der Wähler ignorieren, hieß es unter anderem.

Kritik an Mohring

Gruhner übte in Bürgel zudem indirekt Kritik an CDU-Landes-und Fraktionschef Mike Mohring. Politik brauche Verlässlichkeit und Wahrhaftigkeit „nach innen und nach außen“, sagte er. Dazu gehöre, dass man jenen, denen man sage, man unterstütze sie, auch tatsächlich unterstütze. Der JU-Landeschef spielte damit auf die Landtagsabgeordnete Beate Meißner an, die nach ihrer gescheiterten fraktionsinternen Kandidatur für das Landtagspräsidium Mohring der Täuschung bezichtigt hatte.

Auch der stellvertretende CDU-Landesvorsitzende Mario Voigt übte Kritik an dem Landeschef, ohne ihn namentlich zu erwähnen. „Wir haben als Platz 3 keinen Regierungsauftrag“, erklärte der Landtagsabgeordnete in seiner Rede. Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) sei der Wahlgewinner. Die Diskussion über eine CDU-geführte Minderheitsregierung unter Beteiligung von SPD, Grünen und FDP habe „politisches Kapital, Vertrauen und Glaubwürdigkeit“ gekostet, da von Anfang an klar gewesen sei, dass Sozialdemokraten und Grüne da nicht mitmachten. Stattdessen sollte die CDU das Wahlergebnis mit „Selbstkritik und Demut“ annehmen, und eine neue Linke-geführte Minderheitsregierung „vor sich hertreiben“.

Wahlanalyse gefordert

Voigt mahnte zudem eine schonungslose Analyse der Wahlniederlage an. „Wir sind jetzt in der Pflicht, offen darüber zu reden“, sagte er. Auch Gruhner forderte, die Auswertung „nicht auf die lange Bank zu schieben“. Die Partei sei „im Moment nicht in der Lage, die Herausforderung einer neuen Wahl zu bestehen“, sagte er.

Der CDU-Landrat des Saale-Holzland-Kreises, Andreas Heller, erklärte, dass es kein „Weiter so“ in der Landespartei geben dürfe. Unter offensichtlichem Bezug auf Mike Mohring, den er ebenfalls nicht namentlich erwähnte, sagte er: „Man kann nicht Wahlkampf auf eine Person fixiert führen, man muss als Team arbeiten. Eine einzelne Person kann nichts erreichen.“

Gruhner, der den Landesverband der JU seit 2010 führte, hat mit 35 die Altersgrenze für die Mitgliedschaft in Nachwuchsorganisation erreicht. Einziger Kandidat für seine Nachfolge ist sein bisheriger Stellvertreter Cornelius Golembiewski aus Jena. Ansprachen von Mike Mohring und CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak werden für den Samstagnachmittag erwartet.

