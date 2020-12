CDU-Plan für Haushalt: Bis zu 50.000 Euro zusätzlich pro Thüringer Gemeinde

Gera. Wie die Thüringer CDU in der finalen Haushaltsverhandlung vor allem kleine Orte stärken will. Sie sollen nicht mehr die „Sparbüchse des Landes“ sein.

Thüringer Gemeinden sollen bis zu 50.000 Euro pro Jahr zusätzlich für ihre Haushalte erhalten. Für eine entsprechende Zahlung will sich die CDU bei den am Montag beginnenden finalen Verhandlungen über den Haushalt einsetzen, kündigt deren Fraktionsvorsitzender Mario Voigt an. Er nennt die Details für die geplanten Programme, die interessant vor allem für kleine Gemeinden sind.