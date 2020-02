Berlin. Die CDU will ihren neuen Vorsitzenden offenbar auf einem Sonderparteitag am 25. April oder am 9. Mai in Berlin wählen.

CDU plant Sonderparteitag zur Vorsitzendenwahl im Frühjahr

Ihren neuen Vorsitzenden will die CDU offenbar schon im Frühjahr wählen. Geplant ist ein Sonderparteitag im Frühjahr – voraussichtlich am 25. April oder am 9. Mai, wie die Deutsche Presse-Agentur am Montag aus Parteikreisen erfuhr.

Ein endgültiger Termin steht offenbar noch nicht fest. Regulär wäre der nächste Parteitag der Christdemokraten im Dezember. Im Machtvakuum noch bis Ende des Jahres zu warten, empfinden allerdings viele als zu riskant.

Nachdem CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer bekannt gegeben hatte, dass sie keine Kanzlerinnenkandidatur anstrebe und deshalb auch den Parteivorsitz abgeben wolle, sind vier Männer als mögliche CDU-Vorsitzende im Gespräch: Friedrich Merz und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, die sich schon 2018 beworben hatten und Kramp-Karrenbauer unterlegen waren, der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet und der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen. Röttgen ist der einzige, der seine Kandidatur bisher öffentlich erklärt hat.

Unklar ist zunächst weiterhin, ob sich – wie von einem Großteil der Parteispitze gewünscht – auf dem Sonderparteitag eine Kampfkandidatur vermeiden lässt. Die von vielen erhoffte Teamlösung für den künftigen Parteivorsitz schien am Vormittag auf der Kippe zu stehen.

Eine solche Lösung ohne eine Kampfkandidatur sei weiterhin ein Ziel, die Chancen seien aber ungewiss, erfuhr die dpa aus der Partei. Mit Teamlösung in einer Art Spitzenformation ist eine vorherige Absprache der Kandidaten gemeint, um Kampfkandidaturen zu vermeiden.

Die scheidende CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer hatte sich am Morgen bereits vor der Präsidiumssitzung mit einem engsten Führungskreis unter anderem aus ihren Stellvertretern zu Beratungen in der Parteizentrale getroffen. Daran nahm unter anderem CDU-Vize Laschet teil. Merz und Röttgen gehören den CDU-Spitzengremien nicht an.

(dpa/moi)