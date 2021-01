CDU: Ramelow mit 15-Kilometer-Regel in Thüringen gescheitert

Thüringens CDU hat Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) einen Zickzackkurs in der Debatte um die Einschränkung des Bewegungsradius der Bürger auf 15 Kilometer vorgeworfen. Er sei froh, dass Ramelows Vorschlag in Thüringen zunächst vom Tisch sei und das Kabinett nur eine Empfehlung ausgesprochen habe, sagte CDU-Generalsekretär Christian Herrgott am Mittwoch in Erfurt. Das Agieren der Regierung habe zur Verunsicherung der Menschen beigetragen.

Corona-Blog: Neue Corona-Regeln für Thüringen – Massive Corona-Ausbrüche in Pflegeheimen

Nach der Kabinettsentscheidung vom späten Dienstagabend sollen sich die Thüringer möglichst wohnortnah in einem Umfeld von maximal 15 Kilometer aufhalten - es gibt aber keine verpflichtende Auflage dafür. "SPD und Grüne haben Ramelow zurecht wieder an die Leine gelegt", sagte Herrgott.

Minister der beiden Koalitionspartner der Linken hatten bereits in den vergangenen Tagen deutliche Bedenken gegen eine solche Mobilitätseinschränkung und ihre Kontrollierbarkeit angemeldet, die Ramelow nach dem Vorbild Sachsens vorgeschlagen hatte.

Die CDU halte die Verlängerung des Lockdowns für notwendig - "ebenso wie die Begrenzung von Menschenansammlungen, aber mit den richtigen und umsetzbaren Mitteln", so ihr Generalsekretär.

Das sind die neuen Corona-Regeln für Thüringen