„Wenn eine Notbetreuung nur erfolgen kann, wenn beide Elternteile in systemrelevanten Berufen arbeiten und ansonsten der andere Partner gezwungen ist, zu Hause zu bleiben, provoziert das erhebliche Konflikte in den Familien“, warnt die CDU-Sozialpolitikerin Beate Meißner.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

CDU: Thüringer Notbetreuung nicht praxistauglich

Thüringens Regelungen zur Notbetreuung hält die CDU-Landtagsfraktion für nicht praxistauglich. „Das widerspricht jeder Logik“, so der bildungspolitische Sprecher, Christian Tischner. Eltern, die im Gesundheit- und Pflegebereich arbeiten, dürften ihre Kinder nur betreuen lassen, wenn beide Elternteile dort arbeiten. Das treffe auf sehr wenige Familien zu. Um mehr Betreuung zu ermöglichen, sollte der Fokus auf Eltern liegen, für die die Notbetreuung zwingend erforderlich ist – etwa im Gesundheitssystem, in Kitas, Schulen, bei Polizei und Rettungsdienst. Tischner: „Andere Länder wie Bayern und Sachsen haben hier deutlich bessere Regelungen getroffen. Die Notbetreuung der Kinder von Lehrern so strikt zu reglementieren wie Thüringen, stellt das Konzept der Schulöffnung infrage.“ Wenn ein Viertel der Pädagogen zur Risikogruppe zählen und jede Klasse maximal zehn Schüler aufnehmen darf, werde der Personalbedarf massiv zunehmen. „Wenn eine Notbetreuung nur erfolgen kann, wenn beide Elternteile in systemrelevanten Berufen arbeiten und ansonsten der andere Partner gezwungen ist, zu Hause zu bleiben, provoziert das erhebliche Konflikte in den Familien“, so die CDU-Sozialpolitikerin Beate Meißner.