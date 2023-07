Chef der Bundesbank debattiert in Erfurt über Inflation

Erfurt. Warum sich Joachim Nagel vor dem Forum mit SPD-Politiker Schneider aber optimistisch zeigt

Der Präsident der Bundesbank, Joachim Nagel, hat sich über die hohe Inflation besorgt gezeigt. Darunter litten neben der Wirtschaft auch die Bürger – und hier ganz besonders die Bezieher kleinerer Einkommen, sagte Nagel vor einem Bürgerforum am Montagabend in Erfurt.

„Obwohl wir für die nächste Zeit rückläufige Preissteigerungen erwarten, bleibt die Geldpolitik gefordert.“ Der oberste deutsche Banker bemüht sich dennoch um Optimismus. „Nach schwierigen Jahren kommt die deutsche Wirtschaft langsam wieder in die Gänge“, sagte er. Auch der Arbeitsmarkt sei „relativ robust“, in West- wie in Ostdeutschland. „Mittelfristig werden wir unser Inflationsziel von zwei Prozent erreichen.“

Mit Nagel diskutiert der Erfurter SPD-Bundestagsabgeordnete Carsten Schneider, der als Staatsminister im Kanzleramt für Ostdeutschland zuständig ist. „Mir ist es wichtig, dass die Repräsentanten großer Bundesinstitutionen nicht nur in Berlin oder Frankfurt am Main vor Experten und Politiken reden, sondern auch mit der Bevölkerung ins Gespräch kommen“, sagte er.

Wie funktioniert die Finanzierung der Zukunft? Carsten Schneider mit Joachim Nagel im Gespräch. Montag, 10. Juli, 18 Uhr, im Augustinerkloster Erfurt.