Chef des Paritätischen: „Minderheitsregierung wäre Chance für die Demokratie“

Der Landesgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbands in Thüringen, Stefan Werner, sieht der angestrebten Minderheitsregierung aus Linken, SPD und Grünen optimistisch entgegen. „Das kann aus meiner Sicht eine sehr große Chance für die parlamentarische Demokratie sein“, sagte er dieser Zeitung. „Nach dem rot-rot-grünen Bündnis der vergangenen Wahlperiode haben wir ein weiteres Experiment vor uns.“

Auf der umfangreichen sozialpolitischen Agenda steht angesichts der Herausforderung durch die älter werdende Gesellschaft unter anderem die Weiterbildung von Fachkräften. Im zurückliegenden Jahr wurden erste Schritte eingeleitet. Beispielsweise können Heimerziehungspfleger mit einer zusätzlichen Ausbildung auch anerkannte Pflegefachkräfte werden.

Auch die Einwanderung von Fachkräften steht für den Verband im Fokus. „Die Verfahren für die Anerkennung der ausländische Abschlüsse müssen vereinfacht und beschleunigt werden. Das dauert nach wie vor alles zu lang“, kritisierte Werner.

Die Digitalisierung in der Sozialwirtschaft – etwa die Telemedizin oder die Online-Kommunikation von Kindergärten mit Behörden – sieht er als weiteres wichtiges Thema in Thüringen.

„Durch eine Minderheitsregierung besteht sogar die Chance, dass man in so einer Legislatur mehr machen kann, als das in einer klassischen mehrheitsgeführten Regierung der Fall ist“, so Werner. Für den Paritätischen, der in der Vergangenheit einen kurzen Draht zu den Ministerien pflegte, wird die Arbeit in den Landtagsausschüssen wohl zunehmen. Dort müsse man sich mehr mit den Oppositionsparteien von CDU und FDP ins Benehmen setzen. Und dort werde man sich auch mit der AfD auseinandersetzen. „Aber für uns kommt eine Zusammenarbeit mit der AfD nicht infrage“, betonte er.

Die Fokussierung auf den Nationalstaat, das Völkische und die antieuropäische Haltung sowie ihre Haltung zur Zuwanderung – das alles sei mit den Grundwerten des Paritätischen nicht vereinbar. Bundesweit hat sich der Paritätische klar positioniert. „Nach unserer Ansicht ist das eine rechtsextreme Partei“, meint Werner.

