"Corona-Bonus löst kein Problem" – Verband kritisiert Sonderzahlung an Pflegekräfte

Der Landesgeschäftsführer des Paritätischen Thüringen sieht den Corona-Bonus in Höhe von bis zu 1500 Euro, der Pflegekräften in der Altenpflege und teils auch in den Krankenhäusern von Bund und Ländern gezahlt wurde, kritisch. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Nicht nur, dass der Verwaltungsaufwand für die Auszahlung dieser Prämie immens gewesen sei und es einfacher gewesen wäre, das Gehalt der Pflegekräfte einmalig in dieser Höhe steuerfrei zu stellen und es über die Steuererklärung zu regeln. "Den Bonus hätten, wenn er denn schon gezahlt wird, auch andere Bereiche bekommen müssen – beispielsweise die stationäre Jugendhilfe, in der auch während des Lockdowns schwerst traumatisierte Jugendliche betreut wurden und in der es schon ein Problem war, Schutzmaterial zu besorgen und zu bezahlen", sagte Stefan Werner im Gespräch mit dieser Zeitung.

Bonus löst keine strukturellen Probleme

Der wesentliche Kritikpunkt sei aber, dass der Bonus nicht die strukturellen Probleme in der Pflege löse, die schon vor Corona bestanden: "Es geht um bessere Rahmenbedingungen und nicht um Bonuszahlungen." Die Krise, so Werner, habe nur umso deutlicher gemacht, wie groß der Fachkräftemangel in der Pflege sei und wie schlecht noch immer die Bezahlung. Da wären aus seiner Sicht andere Dinge angezeigt gewesen, etwa eine neue Personalbedarfsmessung in der Pflege. Statt einmaliger Geldleistungen brauche es – auch wenn sie Ausdruck von Wertschätzung sein sollen – langfristig mehr Personal.

Doch derzeit liege alles in dieser Richtung, etwa das von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn groß angekündigte Rothgang-Gutachten zur Bemessung des Personalbedarfs in stationären Pflegeeinrichtungen, auf Eis. "Im nächsten Jahr müssen deshalb auch die liegengebliebenen Angelegenheiten vorangebracht werden", fordert der Landeschef des Paritätischen.

Schere zwischen Arm und Reich durch Corona-Krise weiter aufgegangen

So habe coronabedingt in den Einrichtungen die weitere Umsetzung der Eingliederungshilfe nach dem Bundesteilhabegesetz, das zum 1. Januar 2020 in weiten Teilen neu geregelt wurde, kaum stattgefunden. Das sei nicht möglich gewesen, weil es die Krise zu bewältigen gab und es auch permanent Streit darüber gegeben habe, "wer was finanziert". In der Corona-Krise sei die Schere zwischen Arm und Reich weiter aufgegangen, sagt der Landesgeschäftsführer des Paritätischen. Am meisten darunter gelitten hätten prekär Beschäftigte und Arbeitslose, aber genauso zu Hause lebende psychisch Kranke und Suchtkranke, deren Situation sich mit der Isolation verschlechtert habe. "Wir haben lange dafür gekämpft, dass ein Teil der Beratung in Präsenz stattfinden kann", betonte Werner. "Denn bekanntermaßen steigen die Selbstmordraten in solche Zeiten an."

Gerade am Anfang der Pandemie seien auch die Menschen mit Behinderung von der Politik vergessen worden, deren Werkstätten schlossen, die aber eine besondere Form der Betreuung brauchten. Nicht zuletzt Kinder aus bildungsfernen und armen oder von Armut bedrohten Familien hätten noch mehr an Boden verloren als vorher schon, zumal es nicht gelungen sei, die nötige digitale Ausstattung für modernes Homeschooling zu schaffen. "Unter Umständen verlieren solche Kinder nicht nur ein Jahr, sondern auch Chancen", betont Werner.

Das sei umso tragischer, wenn man auf die Arbeitsmarktsituation schaue, wo sehr viele Fachkräfte gerade auch in den systemrelevanten Berufen fehlten. "Es braucht die Handwerker, Stromversorger, Kassierer und eben auch die Pflegekräfte." Als benachteiligt empfindet Stefan Werner durch die Fokussierung auf das klassische Gesundheitssystem und die Pflegeeinrichtungen, um die sich Bund und Länder gut gekümmert hätten, auch die Träger und Einrichtungen in der Verantwortung der Landkreise.

Gesetz mitunter "sehr kreativ" ausgelegt

So werde das Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG), das die Voraussetzung zur Gewährung von Zuschüssen an Einrichtungen und soziale Dienste zur Bekämpfung der Pandemie-Folgen mitunter "sehr kreativ" ausgelegt: Wenn etwa ein Sozialdienstleister im Sommer für im Januar und Februar erbrachte Leistungen Geld bekomme, gelte er plötzlich als liquide und solle keinen Anspruch mehr auf Zuschüsse haben. Dazu komme, dass das Land zwar jetzt einen beschlossenen Haushalt habe, aber zu befürchten sei, dass viele Kommunen ihre Haushalte nicht zubekämen und mit einer vorläufigen Haushaltsführung ins neue Jahr starten.

Wegen der zu erwartenden Mindereinnahmen sei zudem damit zu rechnen, dass gerade an den sogenannten freiwilligen Leistungen gespart werde. Oder über die Jugendämter gezielt gesteuert werde, nicht so viele Hilfen zur Erziehung – mithin eine Pflichtleistung – zu bewilligen, wie eigentlich nötig wären, sonst diese Bewilligungen entsprechend zu erschweren und sie nur noch in schwerwiegenden Fällen zu gewähren. "Aber mir ist schon klar, dass ein Landrat oder Kämmerer nicht herum kürzt, weil er nichts Besseres zu tun hat. Die meisten tun das auch unter Schmerzen", so Werner.