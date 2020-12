Noch vor Weihnachten könnte Deutschland in den zweiten harten Lockdown gehen. Angesichts der stark steigenden Infektionszahlen mit dem Coronavirus beraten Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten am Sonntagvormittag ab 10 Uhr über schärfere Maßnahmen gegen die Pandemie. Unklar ist bislang, wann die Kanzlerin und die Vertreter der Bundesländer vor die Presse treten.

Erfahrungsgemäß dürfte die Pressekonferenz am Nachmittag oder am frühen Abend beginnen. Erwartet wird, dass die Bund-Länder-Runde sich auf die Schließung von Schulen und Kitas noch vor Beginn der Winterferien einigt.

Der Einzelhandel muss sich auf die Schließung von Geschäften einstellen, die Lockerung der Kontaktbeschränkungen über die Feiertage dürfte kippen. Lesen Sie hier: Corona-Gipfel mit Merkel – das könnte beschlossen werden

Corona in Deutschland: Lockdown an Weihnachten?

Manche Bundesländer haben ihre Maßnahmen bereits verschärft oder haben eine Verschärfung angekündigt.

So darf in Baden-Württemberg von diesem Samstag an das Haus nur noch aus triftigen Gründen verlassen werden.

Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein setzen von Montag an den Präsenzunterricht ab Klassenstufe acht aus.

Schleswig-Holstein hat auch die Lockerung der Kontaktbeschränkungen über die Feiertage zurückgenommen.

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Samstag 28.438 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden – vorigen Samstag waren es 23.318. Im selben Zeitraum starben 496 Menschen in Deutschland an oder mit Sars-CoV-2, der tägliche Höchstwert lag bam Freitag bei 598 Todesfällen in 24 Stunden. Seit Anfang November befindet sich Deutschland im Teil-Lockdown mit geschlossenen Kneipen, Restaurants und Kulturstätten. (küp)

