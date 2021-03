Die Corona-Zahlen steigen stark an - droht ein neuer Lockdown?

Eigentlich sollte beim nächsten Corona-Gipfel von Bund und Ländern über weitere Öffnungen gesprochen werden

Wegen zuletzt steigender Fallzahlen könnten diese nun aber in Gefahr sein

Dennoch drängen verschiedene Branchen – darunter etwa die Reisebranche – auf weitere Lockerungen

Wann findet der Corona-Gipfel statt? Und was könnten weitere Themen sein? Hier finden Sie alle Infos

Am Montag sollte es endlich wieder losgehen: Die Biergärten öffnen, die Restaurants stellen die Tische raus, Theater und Kinos lassen endlich wieder Publikum in den Saal. Das war Plan A. Wenn die Inzidenzen es zulassen, wollte Deutschland ab 22. März den nächsten großen Öffnungsschritt gehen.

Corona: Wann ist der nächste Gipfel mit Merkel?

Der 22. März ist gleichzeitig auch der Termin für den nächsten Corona-Gipfel mit Bundeskanzlerin Merkel und den Regierungschefinnen und -chefs der Länder. Dies geht aus dem Beschluss des letzten Gipfels am 3. März hervor. Im Anschluss der vergangenen Treffen hielt Merkel stets eine Pressekonferenz, um über die Ergebnisse zu informieren.

Da die Beratungen noch vor den Osterfeiertagen stattfinden, könnten Regeln für die Feiertage beschlossen werden – etwa für Familienbesuchen oder Gottesdiensten. Doch nun könnten statt Lockerungen auch wieder schärfere Maßnahmen diskutiert werden. Lesen Sie hier: Wann ist Ostern 2021? Die wichtigsten Daten im Überblick

Corona-Gipfel: Kommt der strikte Lockdown zurück?

Denn: In wenigen Tagen könnte das Land bundesweit wieder über der 100er-Marke liegen. Auch für solche Fälle gibt es eigentlich einen Plan. Plan B heißt: Notbremse. Bundesländer mit zu hohen Inzidenzen kehren zurück in den Lockdown. Doch gilt das überhaupt noch?

Innerhalb weniger Tage ist die bundesweite Inzidenz zum sechsten Mal in Folge deutlich gestiegen – und lag am Dienstag laut RKI bei 83,7 Fällen pro 100.000 Einwohner. Trotzdem zeigt sich: In der Praxis zögern Entscheidungsträger häufig, die Notbremse wirklich zu ziehen. In vielen Regionen liegt die Inzidenz weit über 100 – die Öffnungsschritte werden aber nicht zurückgenommen. Lesen Sie auch: Kitas und Schulen – Wo sie jetzt schon wieder schließen

Um welche Themen geht es beim nächsten Bund-Länder-Treffen?

Bei dem Treffen von Bund und Ländern am 22. März wollen sich die Teilnehmenden beraten: Laut Beschluss vom 3. März soll es um eine Perspektive für diese Branchen gehen:

Gastronomie

Veranstaltungen

Kultur

Reisen

Hotels

Vertreter mehrerer Branchen machen derweil Druck, die Situation von Betrieben nicht durch erneute Einschränkungen noch zu erschweren: Click-&-Meet-Treffen als Alternative zum normalen Einkauf „bieten Händlern keinen Ausweg aus ihrer Existenznot. Sie sind ein Verlustgeschäft“, sagte zum Beispiel HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth.

Weitere Öffnungen trotz steigender Corona-Zahlen?

„Ein nachhaltiger Weg in die Öffnung funktioniert nur, wenn sich die Politik von den starren Inzidenzen löst, weitere Parameter wie die Auslastung der Intensivbetten und die höheren Testquoten berücksichtigt.“ Die Ansteckungsgefahr im Handel sei gering, wie auch das Robert Koch-Institut bestätige. Es sei daher an der Zeit für eine flächendeckende Öffnung des Einzelhandels bei Einhaltung strikter Hygiene- und Abstandskonzepte.

Auch die Reisebranche drängt auf Öffnungen: „Wir plädieren dafür, dass es überall dort, wo es die Infektionszahlen oder Möglichkeiten zulassen, auch Öffnungen geben sollte – auch in Deutschland“, sagt Norbert Fiebig, Präsident des Deutschen Reiseverbandes (DRV). Nicht nur die gesamte Branche, sondern auch die Menschen brauchten klare und gut planbare Perspektiven.

Werden beim nächsten Merkel-Gipfel Lockerungen beschlossen?

Die Bundesregierung mahnte zuletzt zu Vorsicht bei Lockerungen des Lockdowns an. Es sei bei den jüngsten Bund-Länder-Beschlüssen zu möglichen Öffnungen allen klar gewesen, "dass wir keineswegs in einer komfortablen Lage sind", erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin.

Daher seien alle Öffnungsschritte "mit absoluter Vorsicht und Umsicht" zu treffen. Zudem sei eine vorgesehene "Notbremse" bei hohem Infektionsgeschehen extrem wichtig. Das Ziel müsse darin bestehen, eine dritte Corona-Welle so flach wie möglich zu halten und die Zahlen nicht erneut steil nach oben schnellen zu lassen. (mit raer/dpa)

