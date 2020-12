Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Bayern bewegt sich trotz Teil-Lockdown auf einem hohen Niveau – jetzt will Ministerpräsident Markus Söder (CSU) durchgreifen. Im Freistaat soll ab dem 9. Dezember erneut der Katastrophenfall verhängt werden, wie das Kabinett Sonntag bei einer Sondersitzung beschloss.

Zudem sollen weitreichende Ausgangsbeschränkungen gelten. Die Wohnung dürfe künftig nur noch aus triftigem Grund verlassen werden, sagte Söder am Sonntag der einer Kabinettssitzung. Geplant ist auch ein Verbot des Konsums von Alkohol unter freiem Himmel. Eine nächtliche Ausgangssperre solle in besonders betroffenen Regionen verhängt werden. Diese werde ab 21.00 Uhr bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von 200 auf 100.000 Einwohner gelten.

Bayern: Lockerungen an Weihnachten, aber nicht an Silvester

Die geplanten Lockerungen für die Feiertage sollten nur für Weihnachten gelten, für Silvester allerdings nicht. Damit wird zur Jahreswende die bisherige Regelung gelten, dass sich nur fünf Menschen aus zwei Haushalten treffen dürfen, betonte Söder. Er begründete die Maßnahmen damit, dass die Zahlen nicht wie erwartet sinken, sondern wieder leicht stiegen.

Söder will seine Maßnahmen am Dienstag im Landtag zur Abstimmung stellen, damit sie am Mittwoch in Kraft treten können. Es sei jetzt die „letzte Zeitachse“, um vor Weihnachten noch etwas zu erreichen. „Wir brauchen kein endloses Stop and Go“, sagte Söder.

Wechselunterricht für ältere Schüler in Bayern geplant

Auch bei den Schulen soll es eine Änderung geben: Der Präsenzunterricht für ältere Schüler soll ab kommenden Mittwoch deutlich eingeschränkt werden. Ab Klassenstufe acht sollen die Klassen überall geteilt werden und in Wechselunterricht übergehen. In Hotspots ab einer Inzidenz von 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche sollen die Schüler ab der achten Klasse komplett in den Distanzunterricht wechseln.

Der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) äußerte die Hoffnung, dass es im Januar wieder Lockerungen geben könne. Es sei immerhin gelungen, den Anstieg bei den Infektionszahlen einzudämmen, sagte er.

Lauterbach lobt Söder für geplante Corona-Regeln

Nach Ansicht des SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach sollten die in Bayern geplanten Maßnahmen zügig auf ganz Deutschland ausgeweitet werden. „Der Wellenbrecher-Shutdown reicht bei weitem nicht mehr aus. Es ist nicht akzeptabel, dass wir jeden Tag bis zu 500 Tote haben“, sagte Lauterbach den unserer Redaktion. Als Sofortmaßnahme sollten nicht nur in Hotspots Schulklassen geteilt werden, um eine weitere Ausbreitung des Virus einzudämmen. „Noch besser und einfacher umzusetzen wäre es, die Weihnachtsferien um eine Woche vorzuziehen und um eine Woche im Januar zu verlängern“, sagte Lauterbach.

Der Bundestagsabgeordnete, der in der Pandemie zu den Ratgebern von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zählt, brachte außerdem eine komplette Schließung des Einzelhandels nach Weihnachten ins Gespräch. „Die Geschäfte sollten mindestens bis Ende der ersten Januar-Woche geschlossen bleiben. Wir brauchen jetzt einen harten Shutdown, um etwas zu bewirken.“

