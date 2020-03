Gesetzentwurf Mietern soll in Krise nicht gekündigt werden dürfen

Berlin Was tun, wenn man wegen wegbrechender Löhne und Einnahmen in der Krise die Miete nicht mehr zahlen oder Schulden nicht begleichen kann? Die Regierung will viele normalerweise geltende Regeln zum Schutz der Betroffenen ändern.