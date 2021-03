Die Bundesregierung will sich derzeit nicht festlegen, inwieweit in der Osterzeit Reisen im In- und Ausland möglich sein werden.

Berlin. Mehrere Bundesländer wollen den Osterurlaub retten – wenigstens vor der eigenen Haustür. Für Stadtstaaten wäre das kaum attraktiv.

Streitpunkt Osterurlaub: Vor dem Corona-Gipfel am Montag herrscht zwischen Bundesländern und Spitzenpolitikern Uneinigkeit über die Frage, ob trotz der Pandemie Erholungsreisen möglich sein sollen.

Die drei Küstenländer Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern gehen voran. Sie fordern von den Bund-Länder-Beratungen, den Bürgerinnen und Bürgern einen sogenannten kontaktarmen Urlaub zu ermöglichen. Demnach dürfte man trotz hoher Corona-Zahlen über Ostern verreisen – allerdings nur innerhalb der Grenzen des eigenen Bundeslands.

Setzen sich die Ministerpräsidenten der Nordländer durch, hätten Bürger die Möglichkeit, ihre freien Tage in Selbstversorger-Einrichtungen mit eigenen sanitären Anlagen zu verbringen. Darunter fallen beispielsweise Ferienwohnungen oder -häuser, Campingwagen und Wohnmobile.

Ein entsprechender Passus fand sich auch in einer Beschlussvorlage zum Corona-Gipfel am Montagmorgen wieder. Doch nach dem Start der Beratungen am Nachmittag flog die Passage aus der überarbeiteten Version der Beschlussvorlage wieder raus. Mehr zum Thema:Corona: Gibt es eine Chance auf den Osterurlaub 2021?

Ohne Test kein Urlaub

Das Reisen soll laut einer entsprechenden Erklärung der drei Küstenländer an Schnelltests und Hygienekonzepte gebunden werden. Heißt: ohne aktuelles negatives Testergebnis kein Urlaub. „Weitere Bedingungen wie Hygienekonzepte und Kapazitätsbeschränkungen wären auf Landesebene zu treffen“, heißt es weiter.

Niedersachsens Regierungschef Stephan Weil (SPD) sagte: „Mit unserem Vorschlag eröffnen wir in einem eng begrenzten Bereich eine Alternative für einen sicheren Urlaub in der Heimat.“

Mit Schlitten auf den verschneiten Brocken: Einige Ministerpräsidenten plädieren dafür, einen Osterurlaub im eigenen Bundesland zu ermöglichen. Foto: Matthias Bein / dpa

Auch seine Amtskollegin und Parteifreundin Manuela Schwesig argumentiert: „Wer beispielsweise von Rostock nach Rügen fährt und mit seiner Familie die Ostertage in einem Ferienhaus verbringt, ist keinen zusätzlichen Ansteckungsgefahren ausgesetzt.“

Müssen die Saarländer im Saarland bleiben?

Das Konzept der Küstenländer enthält einige Unwägbarkeiten. Denn während die Menschen etwa im niedersächsischen Osnabrück die freie Auswahl hätten, ob sie auf die Ostfriesischen Inseln, in den Harz oder in die Lüneburger Heide fahren möchten, könnten beispielsweise die Berliner höchstens in Außenbezirke wie Spandau oder Köpenick fahren.

Auch im kleinen Saarland wäre eine Reisefreiheit innerhalb der Landesgrenzen im Vergleich zu den großen Flächenländern unattraktiv. Den norddeutschen Ministerpräsidenten ist diese Ungleichheit bewusst. In ihrer gemeinsamen Erklärung bringen sie gesonderte Regelungen für die Stadtstaaten Hamburg und Bremen ins Spiel.

Auch andere Bundesländer mit starker Tourismusbranche plädieren für die Möglichkeit eines Urlaubs innerhalb des eigenen Bundeslands. „Im Hinblick auf die Osterferien könnte für Landeskinder autarker Urlaub möglich sein – also innerhalb der Grenzen Sachsen-Anhalts, etwa im Harz“, sagte der Magdeburger Regierungschef Reiner Haseloff (CDU) der „Welt am Sonntag“.

Und die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) will über Ostern zumindest Ausflüge erlauben, wie sie dem Blatt sagte. Man müsse Möglichkeiten schaffen, „dass die Menschen in den anstehenden Osterferien bei uns wandern und in einem Gartenlokal einkehren können, statt nach Mallorca zu fliegen und am Ballermann zu feiern“. Lesen Sie hier: Corona-Zahlen steigen weiter - kommen jetzt Ausgangssperren?

Widerstand gegen kontaktarmen Urlaub

Doch ob es zu solchen Lockerungen der geltenden Beschränkungen kommt, ist ungewiss. Es gibt Widerstand gegen die Forderungen aus Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz.

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) appellierte: „Wir bitten die Bevölkerung, keine Urlaubsreisen anzutreten.“ Wer glaube, „dass man ungetestet ganze Urlaubsregionen freigeben kann, ist nicht auf der Höhe der Zeit“. Auch Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) betonte in der „Welt am Sonntag“, er sehe keinen Spielraum für Lockerungen. Auch interessant:Reisewarnung fällt – welche Reisen sind zu Ostern möglich?

Markus Söder (CSU) betonte derweil, er könne verstehen, dass die Menschen Urlaub machen wollten. Man müsse schauen, wie das Robert Koch-Institut die Infektionsgefahr für Urlaube in Ferienwohnungen einschätze, sagte der bayerische Ministerpräsident.

Olaf Scholz warnt vor Reisewelle

Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) sprach sich in der „Bild am Sonntag“ gegen Lockerungen von Corona-Reisebeschränkungen aus. „Aus meiner Sicht sollte es zu Ostern besser keine große Reisewelle geben. Das können wir uns in der aktuellen Infektionslage einfach nicht leisten.“

Er zeigte sich aber offen für die Idee des kontaktarmen Urlaubs: „Vielleicht kann man innerhalb eines Landes ermöglichen, dass Ferienwohnungen genutzt werden können.“ (Joe)

