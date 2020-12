Corona-Pandemie im Altenburger Land spitzt sich zu - Wieder Ausgangssperren nach Weihnachten

Schlechte Nachrichten einen Tag vor Weihnachten 2020: Die 7-Tage-Inzidenz im Altenburger Land ist weiter gestiegen und reißt am Mittwoch mit 590,6 pro 100.000 Einwohner fast die 600er-Marke. 63 Neuansteckungen innerhalb eines Tages meldet die Kreisbehörde, auch sind drei weitere Menschen an oder mit dem Virus gestorben. Die Inzidenz ist die höchste in Thüringen. Corona-Blog: Neuinfektionen in Thüringen auf Höchststand

Wie Sprecherin Jana Fuchs mitteilt, hat sich ein größeres Infektionsgeschehen im Pflegeheim Lucka entwickelt. Hier wurden 50 Bewohner und Mitarbeiter positiv getestet.

50 Bewohner und Mitarbeiter in Pflegeheim positiv getestet

Unterdessen ist die Situation im Gesundheitsamt kritisch, was sich laut Fuchs erheblich auf den Bereich der Kontaktpersonennachverfolgung sowie auf die Besetzung der Corona-Hotline auswirkt. "Nachdem in der vorletzten Woche bereits vier Mitarbeiter wegen Corona-Infektionen nach Hause geschickt werden mussten, fehlen seit heute weitere zehn. Gleich mehrere von ihnen erhielten ein positives Testergebnis, was nun eine Quarantäne auch für die engsten Kollegen zur Folge hat", berichtet die Sprecherin.

Ausgangsverbote treten nach Weihnachten wieder in Kraft

Ab dem 27. Dezember gilt eine neue Allgemeinverfügung des Landratsamtes. Diese ist notwendig, weil die seit dem 12. Dezember gültige Allgemeinverfügung nur bis zum 23. Dezember wirksam ist. Im Grunde werden die Beschränkungen sogar ein wenig gelockert. So gelten die über die Thüringer Corona-Eindämmungsverordnung hinausgehenden Ausgangsbeschränkungen dann nur noch zwischen 5 und 22 Uhr. In diesem Zeitraum dürfen sich Menschen nur noch aus den bekannten triftigen Gründen im öffentlichen Raum bewegen. Dazu zählen etwa der Weg zur Arbeit, Einkäufe oder medizinische Notfälle.

Allerdings wurde die Liste der triftigen Gründe erheblich erweitert. So gelten dann auch die Ausübung kommunalpolitischer Funktionen, die Abwendung von Gefahren für Besitz und Eigentum, die notwendige Versorgung von Tieren, die Jagd zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest oder überregionale Durchfahren als triftige Gründe. Auch wurde die schwammige Formulierung „weitere wichtige und unabweisbare Gründe“ aufgenommen.

Auch weiterhin dürfen sich nur noch Mitglieder eines Haushalts gemeinsam in der Öffentlichkeit bewegen, allerdings fällt die Beschränkung auf fünf Personen über 14 Jahren weg. Private Zusammenkünfte in der eigenen Wohnung bleiben weiterhin im Rahmen der Thüringer Verordnung erlaubt. Die neue Allgemeinverfügung gilt vorerst bis zum 10. Januar. Das Landratsamt reagiert damit nach auf das anhaltend hohe Infektionsgeschehen. Der Inzidenzwert im Altenburger Land stieg am Mittwoch auf 591 je 100.000 Einwohner an.

Landrat appelliert an Bürger und holt Mitarbeiter aus Urlaub zurück

Landrat Uwe Melzer (CDU) reagierte am Mittwochmorgen und rief aus fast allen Fachdiensten der Kreisverwaltung 32 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusammen. Einige von ihnen wurden und werden aus dem Urlaub zurückbeordert. Noch am Mittwoch wurden sie geschult, erhielten zudem Unterlagen, in die sie sich über die Weihnachtstage individuell einarbeiten müssen. Nun erstellen diese Mitarbeiter Quarantänebescheide, da das Gesundheitsamt hier laut Fuchs in einen deutlichen Rückstand geraten ist. Ab dem kommenden Montag werden diese Beschäftigten zusätzlich bei der Kontaktnachverfolgung im Gesundheitsamt unterstützen.

Melzer hat sich inzwischen mit einem eindringlichen Appell an die Einwohner im Altenburger Land gewendet. Die nach wie vor steigenden Infektionszahlen und den jetzigen Personalausfall nennt er dramatisch. "Das macht eine zeitnahe Befassung mit Ihren Anliegen und Anfragen derzeit fast unmöglich", wendet er sich direkt an die Einwohner. "Wir arbeiten mit Hochdruck an der Wiederherstellung dieser Dienstleistung, bitten aber um Verständnis für längere Wartezeiten." Die Menschen sollen vor einem Anruf bei der Hotline in dem auf der Homepage www.altenburgerland.de veröffentlichten Katalog „Häufig gestellte Fragen“ nachschauen, ob sie die benötigte Auskunft auf diesem Wege bereits erhalten. Beschwerden sollen per E-Mail ans Landratsamt gesendet werden: corona.kontakt@altenburgerland.de. "Auf diese Weise bekommen wir die Telefonleitungen ein Stück weit frei für die dringliche Kontaktpersonennachverfolgung", so Melzer.

Positiv Getestete sollten sich auf das Telefonat mit dem Gesundheitsamt zur Kontaktpersonennachverfolgung gut vorbereiten, indem sie möglichst viele relevante Namen, Daten und Fakten vorher zusammentragen und sich auf ein vom Landratsamt vorgefertigtes Notizblatt - zu finden auf der Corona-Sonderseite der Homepage - notieren.

Personen, die wissentlich Kontakt mit einem positiv Getesteten hatten, sich vorsorglich in Quarantäne begeben haben, vom Gesundheitsamt aber noch nicht kontaktiert wurden, wenden sich bitte schnellstmöglich per E-Mail an die Kreisbehörde: corona.kontakt@altenburgerland.de.

Aktueller Bußgeld-Katalog: Welche Strafen bei Corona-Verstößen in Thüringen drohen