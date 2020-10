Die Länder haben sich vergangene Woche auf ein Beherbergungsverbot für Reisende aus Risikogebiete geeinigt

Das sorgt für Streit: Viele Politiker halten die neue Regel für nicht sinnvoll

Doch was bedeutet das überhaupt? Welche Bundesländer haben Ausnahmen beschlossen? Hier bekommen Sie einen Überblick über alle wichtigen Fragen

Für Risikogebiete im Ausland ist die Sache klar: Wer aus dem Spanienurlaub kommt, muss in Quarantäne oder einen negativen Corona-Test vorlegen. Doch was ist mit innerdeutschen Risikogebieten? Was viele nicht wissen: Auch hier gelten Quarantäne-Regeln. Touristen etwa aus dem aktuellen Corona-Hotspot in Berlin-Mitte können nicht einfach auf Sylt Urlaub machen. Oder: Wer aus Hamm in Westfalen kommt, darf derzeit nicht einfach nach Rügen reisen. Doch es gibt auch Ausnahmen.

Corona-Risikogebiet: Beherbergungsverbot beschlossen – was heißt das?

Für Urlauber aus inländischen Risikogebieten vom Bund und den Ländern am Mittwoch ein Beherbergungsverbot beschlossen worden. In dem Beschluss heißt es, dass Personen aus Risikogebieten nur in Beherbergungsbetrieben übernachten dürfen, wenn sie einen negativen Corona-Test vorlegen können. Der Test darf jedoch höchstens 48 Stunden vor der Anreise vorgenommen worden sein.

RKI warnt vor unkontrollierbarer Verbreitung von Coronavirus

Berlin und Nordrhein-Westfalen haben sich gegen Beherbergungsverbote entschieden

Mehrere Bundesländer legten anschließend ablehnende Erklärungen ab. Das bedeutet: Eine einheitliche Regelung für ganz Deutschland wird es nicht geben.

So hat sich zum Beispiel Berlin gegen die Einführung von Beherbergungsverboten entschieden. Das teilte eine Sprecherin des Senats mit. „Jedes Bundesland muss für sich selbst die Entscheidung treffen, wie es die Pandemie eindämmen kann. Der Berliner Senat hat hier in den letzten Wochen weitreichende Maßnahmen verabschiedet, oft weitreichender als andere Bundesländer“, so die Senatssprecherin. In der Hauptstadt gelten ab Sonnabend neue Sperrstunden und Kontaktbeschränkungen .

gegen die Einführung von Beherbergungsverboten entschieden. Das teilte eine Sprecherin des Senats mit. „Jedes Bundesland muss für sich selbst die Entscheidung treffen, wie es die Pandemie eindämmen kann. Der Berliner Senat hat hier in den letzten Wochen weitreichende Maßnahmen verabschiedet, oft weitreichender als andere Bundesländer“, so die Senatssprecherin. In der Hauptstadt gelten ab Sonnabend neue und . Nordrhein-Westfalen plant derzeit ebenfalls keine Beherbergungsverbote, schließt sie für die Zukunft aber auch nicht aus. „Es gibt keinen Automatismus“, sagte der Chef der NRW-Staatskanzlei, Nathanael Liminski (CDU). Beherbergungsverbote könnten genutzt werden, wenn die NRW-Gesundheitsbehörden bestimmte Gebiete in Deutschland als Risikogebiete auswiesen.

plant derzeit ebenfalls keine Beherbergungsverbote, schließt sie für die Zukunft aber auch nicht aus. „Es gibt keinen Automatismus“, sagte der Chef der NRW-Staatskanzlei, Nathanael Liminski (CDU). Beherbergungsverbote könnten genutzt werden, wenn die NRW-Gesundheitsbehörden bestimmte Gebiete in Deutschland als Risikogebiete auswiesen. Entscheidend für diese Einstufung sei ein „anhaltend diffuses Infektionsgeschehen“, so Liminski. Werde die Marke von mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen erreicht, sei dies nicht zwingend der Auslöser für ein Beherbergungsverbot.

Vertreter Thüringens erklärten über die eigene Ablehnung eines Beherbergungsverbotes hinaus, dass es in ihrem Bundesland keine Einreiseverbote geben werde. Ihrer Ansicht nach sollten die Gesundheitsbehörden der Risikogebiete lieber Ausreiseverbote verhängen. Auch das Bundesland Bremen schließt Einreiseverbote aktuell aus.

Niedersachsen schwenkt beim Beherbergungsverbot um

Anders Niedersachsen: Das Bundesland will nun doch ein Beherbergungsverbot für Urlauber aus Corona-Risikogebieten. Eine entsprechende Landesverordnung werde auf den Weg gebracht, sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Donnerstag im Landtag in Hannover. Man habe sich darüber innerhalb der Landesregierung abgestimmt.

Risikogebiet: Berlin ist Corona-Hotspot Risikogebiet- Berlin ist Corona-Hotspot

Allerdings: Touristen mit einem negativen Corona-Test sollen weiterhin in Niedersachsen Urlaub machen dürfen. Ursprünglich war Niedersachsen nicht überzeugt von dem Verbot, da vor allem die Küstenregion, die Inseln, Harz und Heide stark vom Tourismus leben.

Lesen Sie hier: Diese Länder in Europa sind Corona-Hotspots.

Schleswig-Holstein weist keine Touristen mehr aus

Trotz des mehrheitlichen Konsens bei der (Nicht-)Beherbergung können sich die Regeln für den Umgang mit Reisenden aus innerdeutschen Risikogebieten regional nach wie vor unterscheiden. Die Landesregierung von hat sie zum Beispiel kurzfristig noch einmal geändert und den bundesweiten Vorgaben angeglichen.

Das Land weist nun keine inländischen Risikogebiete mehr aus. Touristen, die ab dem 9. Oktober nach Schleswig-Holstein reisen wollen, müssen stattdessen einen maximal 48-Stunden alten negativen Coronatest vorweisen können.

Ausnahmen gelten für Berufspendler und Familienbesuche. Die Pflicht zur 14-tägigen Quarantäne gibt es auch nicht mehr. Auch wer als Einwohner von Schleswig-Holstein aus einem anderen Bundesland zurückkehrt, muss keinen negativen Test vorweisen.

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Mecklenburg-Vorpommern hat Sonderregelung für Stadtstaaten

Touristen, die aus den Berliner Risikobezirken nach Mecklenburg-Vorpommern kommen, dürfen – anders als beispielsweise im Nachbarland Brandenburg – trotz hoher Infektionszahlen kommen. Denn: Es gibt in Mecklenburg-Vorpommern eine Sonderregelung für Stadtstaaten.

In Berlin, Hamburg und Bremen zählt das gesamte Stadtgebiet, nicht der einzelne Bezirk. Heißt: Bevor nicht ganz Berlin die Sieben-Tage-Grenze reißt, können Berliner weiterhin an der Ostsee Urlaub machen.

16 Bundesländer – 16 verschiedene Regeln für innerdeutsche Risikoreisen

Hintergrund für die unterschiedlichen Regelungen:

Bund und Länder hatten sich schon Anfang Mai darauf verständigt, nicht erforderliche Mobilität in besonders vom Coronavirus betroffene Gebiete hinein und aus ihnen heraus zu beschränken, wenn die Infektionszahlen über eine Grenze von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen steigen.

Viele Länder hatten daraufhin eigene Regeln, etwa Beherbergungsverbote für Einreisende aus Risikogebieten, erlassen.

Menschen, die in deutschen Risikogebieten wohnen oder von dort nach

Hessen,

Hamburg,

Baden-Württemberg,

Bayern,

Sachsen-Anhalt,

Sachsen,

Brandenburg oder ins

Saarland reisen,

(oder demnächst nach Niedersachsen)

dürfen nicht in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen übernachten.

Diese Regel soll nach dem neuen Bund-Länder-Beschluss für Reisende bei Vorlage eines negativen Corona-Tests aus den vergangenen 48 Stunden hinfällig werden.

(yah/jule/dpa/afp/jas)

Mehr zum Thema Corona: