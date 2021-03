Vorsichtige Öffnungsschritte in Abhängigkeit von der Entwicklung der Corona-Lage: Ab Montag gelten in Deutschland vielerorts neue Corona-Regeln - immer abhängig von den Inzidenzwerten.

Berlin. Die Maskenaffäre um die Abgeordneten Löbel und Nüßlein zieht die Union herunter - und all das zum Auftakt des Superwahljahres 2021.

Korruptionsvorwürfe Corona: Was die Maskenaffäre für die Union bedeutet

Diese Woche verbringt Ralph Brinkhaus damit, nach Dealern in den eigenen Reihen zu suchen. „Zweifelsfälle“ nennt er sie. Der Chef der Unions-Fraktion im Bundestag will wissen, ob sich neben Georg Nüßlein (CSU) und Nikolaus Löbel (CDU) weitere Abgeordnete am Corona-Krisenmanagement bereichert haben. „Wir führen nicht nur Gespräche, sondern wir verlangen auch entsprechende Auskünfte“, beteuert er.