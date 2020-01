Regierungsbildung in Thüringen: Das Projekt Althaus

Die große Politik, das hat mit den Maßen des zu regierenden Landes zu tun, wirkt in Thüringen oft ziemlich klein. Am frühen Montagnachmittag gehen durch die Lobby des Erfurter Radisson-Hotels fast unbemerkt nacheinander jene Menschen, die gerade dabei sind, eine Landesregierung zu bilden – die, und das macht die Situation überaus kompliziert, über keine Mehrheit im Landtag verfügt.

Es kommen der linke Ministerpräsident Bodo Ramelow, der sozialdemokratische Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee oder die grüne Umweltministerin Anja Siegesmund, alle bloß geschäftsführend, versteht sich. Dazu Partei- und Fraktionschefs, Geschäftsführer, Abgeordnete. Sie alle nehmen den Fahrstuhl nach ganz oben, in die 17. Etage. Dort, mit dem Blick über die von der Sonne beschienene Landeshauptstadt, wollen sie die letzten inhaltlichen Streitpunkte wegverhandeln.

Mitte Januar sollen der Kooperations- und Zukunftsvertrag der ersten rot-rot-grünen Minderheitsregierung in Deutschland stehen. Nach den Voten der Parteitage von Grünen und der SPD sowie der Mitgliederbefragung der Linken will sich Ramelow im Februar der Wahl im Landtag stellen.

„Keine Koalition, keine Kooperation mit den Sozialisten“

Soweit der Plan der Koalitionspartner. Doch gilt der eigentlich noch? Schließlich hatte am Abend zuvor das ZDF ein Interview mit Joachim Gauck ausgestrahlt. Darin bekräftigte der Altbundespräsident noch einmal das, was er schon im vergangenen Herbst mehrfach gesagt hatte: Die CDU dürfe nicht blockieren, sondern müsse mit der Linken reden. Ramelow sei schließlich kein Kommunist.

Ähnlich hatten es auch schon etliche CDU-Granden gesagt, Kurt Biedenkopf oder auch Bernhard Vogel – und kurz auch nach dem Wahlabend Ende Oktober auch Mike Mohring, der aktuelle Landes- und Fraktionsvorsitzende der CDU. Der Thüringer Landesvorstand legte darauf sich und seinen Chef auf die Antilinie fest: Keine Koalition, keine Kooperation, kein gar nichts mit den Sozialisten.

Danach folgten vergeblich Gespräche mit SPD und Grünen über eine CDU-geführte Minderheitsregierung und gemeinsame Landtagsanträge mit der FDP, die auf die AfD schielten. Derweil legte sich Rot-Rot-Grün auf die Fortsetzung in der Minderheitsvariante fest.

Althaus unterstützt Gauck

Wahrscheinlich hätten sich angesichts dieser verfahrenen Situation die Worte Gaucks wieder rasch versendet. Doch dann meldete sich Dieter Althaus, der zwischen 2003 und 2009 für die CDU Ministerpräsident von Thüringen war. Er stimme Gauck völlig zu, sagte er unserer Zeitung. Der Altbundespräsident sollte die Gespräche mit der Linken moderieren, um eine Regierung der gemeinsamen Projekte zu bilden, eine „Projektregierung“, mit Ministern, bei denen „die Fachkompetenz und nicht die Parteimitgliedschaft“ im Mittelpunkt stünde.

Um das einzuordnen, muss man wissen, dass sich Althaus nach seinem dramatischen Abgang 2009 bislang erst einmal gemeldet hatte, Ende 2014, um Mohring gegen parteiinterne Kritiker zu stützen. Als Lobbyist des Autozuliefererkonzerns Magna trat er höchsten informell bei Parteiterminen auf, Interviews gab er nicht, zumal sich das Verhältnis zu seinem Nachnachfolger merklich abkühlte.

Mohring und Ramelow waren informiert

Dass er sich jetzt äußerte, heißt, dass dahinter Kalkül stehen musste. Nach übereinstimmenden Informationen dieser Zeitung waren sowohl Mohring als auch Ramelow von dem Interview Gaucks vorab informiert. Und zumindest der CDU-Vorsitzende soll mit seinem früheren Mentor in Kontakt gestanden haben. Ziel des Althaus-Projekts: Die Union wieder ins Spiel bringen, aus dem sie sich selbst genommen hatte.

Entsprechend freundlich fiel Mohrings Reaktion aus. Er, der in den vergangenen zwei Monaten kein offizielles Wort mit der Linken über eine Zusammenarbeit reden wollte, sagte nun, dass er Althaus‘ Vorschlag für „diskussionswürdig“ halte. Er werde jedenfalls für Gespräche mit der Linken werben, falls eine Einladung käme.

Auch Ramelow zeigte sich erfreut. „Ich begrüße jede Bewegung in der CDU, die am Ende zu einer verlässlichen Regierungsarbeit führt“, sagte er bereits am Montagmorgen aufgeräumt ins Telefon. Die Einladung seiner Partei stehe, wobei die Betonung auf „Partei“ liege. Er alleine werde sich nicht mit Mohring und Gauck treffen.

Damit schien sich eine Option, die seit dem Herbst durch Erfurt waberte, plötzlich zu verfestigen: Eine linke Expertenregierung mit CDU-Tolerierung.

Doch der politische Aggregatszustand aller Dinge in Thüringen ist flüchtig. Als Ramelow gegen 14 Uhr im „Radisson“ in Erfurt auftaucht, steht seine Parteichefin Susanne Hennig-Wellsow neben ihm und hat auf die Frage, ob sie etwas zu der neuen Situation sagen wolle, erst einmal nur ein sportliches „Nö“.

Es bleibt kompliziert

Dann antwortet sie das, was die rot-rot-grüne Sprachregelung des restlichen Tages sein wird: „Es ist gar gegen ein moderiertes Gespräch überhaupt nichts einzuwenden – wenn es darum geht, dass die Minderheitsregierung auch eine Mehrheit durch die CDU gesichert bekommt.“ Diese Minderheitsregierung, fügte sie hinzu, werde aber nicht nur aus Linken, sondern auch aus SPD und Grünen bestehen. „Da ist meine Entscheidung gefallen.“

Anschließend setzten sich Linke, SPD und Grüne über ein 42-seitiges Papier zusammen, dass verschiedene Arbeits- und Redaktionsgruppen über die Feiertage mit gemeinsamen Vorhaben zugeschrieben hatten. Die Streitpunkte – vom Verfassungsschutz bis zu den ausreisepflichtigen Flüchtlingen – hatten die Gremien in die große Runde delegiert. Nach fünf Stunden, die Dunkelheit hatte sich längst über Erfurt gelegt, vertagten sich die Beteiligten auf Freitag. Es bleibt kompliziert im kleinen Thüringen.