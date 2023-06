Der 17. Juni 1953 in Thüringen: Der Ruf nach Freiheit

Der 17. Juni 1953 in Jena: Das Bild zeigt, dass neben Arbeitern vor allem auch viele junge Menschen gespannt warteten, was sich im Zusammenhang mit dem offenkundigen Unmut entwickeln würde.

Jena. 17. Juni 1953: Warum Tausende Menschen in zahlreichen Städten in Thüringen demonstrieren und wie die Proteste niedergeschlagen werden.

„Spitzbart, Bauch und Brille sind nicht des Volkes Wille“. Unter dieser Parole gingen die Menschen am 17. Juni 1953 auf die Straße, auch in Thüringen. Kaum ein Ereignis erschütterte die DDR-Staatsoberen derart nachhaltig, wie der niedergeschlagene Volksaufstand. Das Trauma des Machtverlustes stand ihnen bis 1989 stets vor Augen.

Die Ursachen: Nur dreieinhalb Jahre nach der Staatsgründung steckte die DDR in einer handfesten Krise. Die „Bodenreform“, Zwangsenteignungen, Repressalien gegen Privatunternehmer, Inhaftierung aus politischen Gründen und die Unterdrückung der Evangelischen Kirche sorgten für Unmut in der DDR-Bevölkerung. Hinzu kam die voranschreitende Staatsverschuldung, bedingt durch Reparationszahlungen und hohe Rüstungsausgaben. Ferner sorgte die wirtschaftliche Fehlplanung des Staates für eine Verknappung an Lebensmitteln und Konsumgütern bei gleichzeitiger Preissteigerung. Um diese Entwicklung aufzuhalten, beschlossen die Genossen Mitte Mai 1953 die Erhöhung der Arbeitsnormen, um die Produktivität zu steigern. Die Bevölkerung nahm dies mit Empörung auf. Die Sowjets erkannten die Fehlplanung der „Brüder“ und zwangen die SED zu einem „Neuen Kurs“. Als dieser im „Neuen Deutschland“ verkündet wurde, rieb sich wohl so mancher Leser die Augen: Das erste und auch einzige Mal in der Geschichte der DDR gab die Staatsführung ihre Fehler offen zu und gelobte Besserung. Die Bevölkerung sah darin eher die Bankrotterklärung des Staates.

Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Proteste weiten sich zum Volksaufstand aus

Schon einige Tage vor dem 17. Juni 1953 kam es deshalb in Berlin zu ersten Protesten. An Fahrt gewann das Ganze dann am 16. Juni, als erstmals 10.000 Menschen in der Hauptstadt der DDR protestierten. Dadurch angespornt begannen auch die Menschen in Thüringen, welches seit 1952 in die Bezirke Erfurt, Gera und Suhl aufgeteilt war, ihre Forderungen lautstark auf die Straße zu tragen. In Gera beispielsweise wird am 17. Juni in vielen Betrieben die Arbeit niedergelegt, anschließend stürmen die Protestler teilweise das Gefängnis und entwaffnen die Kasernierte Volkspolizei (KVP). Die Sowjets verhängen das Kriegsrecht über die Stadt. Doch auch die Kumpel der Wismut schließen sich dem Aufstand an und tragen den Protest in das Geraer Umland. Ein damals 27-jähriger Maschinenschlosser, der an der Spitze des Demonstrationszuges in Gera lief, erinnert sich: „Ich habe die Losung aufgestellt, wir wollen keine Normerhöhung mehr.“ Diese hätten die Demonstranten dann „im Sprechchor in den Straßen gerufen“.

In Weida gibt es dagegen den ersten Toten zu beklagen: Der 33-jährige Bäcker Alfred Walter stirbt durch Polizeikugeln, die die Protestler auseinanderdrängen sollten.

Jena wird, gerade durch die Zeiss-Arbeiter, schnell zu einem Zentrum des Protestes in Thüringen. Bald kommen Tausende Menschen am Holzmarkt zusammen. Die Forderungen lauten: „Sturz der Regierung“, „Freie Wahlen“, „Weg mit der Volkspolizei!“. Gegen Nachmittag des 17. Juni war die Menge nach Schätzungen auf 25.000 bis 30.000 angewachsen. Als die Sowjets mit Panzern den Protest auflösen wollen, stellen die Jenaer ihnen Straßenbahnwagen in den Weg. Der Ausnahmezustand wird über die Stadt verhängt. Nur zwei Tage später wird der Jenaer Schlosser Alfred Diener durch sowjetisches Militär als angeblicher Rädelsführer standrechtlich erschossen.

Nicht nur die Arbeiter, auch die Bauern beteiligen sich

Auch auf dem Land solidarisierten sich Menschen mit den Aufständischen unter dem Motto „Wir wollen freie Bauern sein“. Ein 27-jähriger LPG-Brigadier aus Weißig bei Gera sagte später in seiner Vernehmung aus: „Wenn schon Panzer und Maschinengewehre gegen Arbeiter eingesetzt werden, steht es ziemlich schlecht.“ Er wurde wegen „Hetze“ angeklagt, auch weil er zu einem Volkspolizisten sagte: „Mensch, zieh deine Uniform aus. Es ist sowieso aus.“

Ein 54-jähriger Bauer aus Bollstedt wollte sich am Protest in Mühlhausen beteiligen. Dafür schrieb er sich folgende Losung auf: „Wir Bauern erklären uns solidarisch mit der Arbeiterschaft Berlin und fordern eine friedliche Regelung“. Später musste er im Zuge der Strafverfolgung fliehen und ließ seinen Hof und die Heimat zurück.

In Orten wie Heiligenstadt, Weimar und Erfurt konnten Polizei und sowjetischen Militär die Streiks wieder eindämmen. In Nordhausen protestierten etwa 12.000 Menschen im Schlepperwerk, doch sie kamen nicht auf die Straße, da Polizei und Sowjets das Gelände umstellten.

In Gotha gibt es ebenfalls Proteste. Der Polizist Günther Schwarze wurde in der Folge standrechtlich erschossen, weil er sich geweigert habe, „streikende Arbeiter aus ihren Wohnungen zu holen“. So jedenfalls lautet die bekannte Begründung. Doch weder in den Akten der örtlichen und bezirklichen Volkspolizei und der SED noch in denen der KVP ließen sich dazu bislang Hinweise finden, geht aus Recherchen der Thüringischen Landesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen im Jahr 2004 zurück.

Auch der lange als Todesopfer geführte Alex (Alexander) Schäfer beziehungsweise Schäger, der angeblich von Sowjetsoldaten standrechtlich erschossen worden sein sollte, hat überlebt. Der 17-Jährige verließ nach kurzer MfS-Haft die DDR, was wohl das Gerücht beförderte, er sei im Zusammenhang mit dem 17. Juni ums Leben gekommen.

Aus 107 Städten und Dörfern sind Streiks bekannt

Demonstriert wurde auch im Süden des Landes, so etwa in Sonneberg, Schmalkalden oder Meiningen. Insgesamt wurde in 107 Städten und Orten Thüringens gestreikt.

Schon am 18. Juni begann die staatliche Strafverfolgung gegen die vermeintlichen „Provokateure“ und „Agenten“. In Thüringen wurden hunderte Menschen festgenommen und zu teils hohen Haftstrafen verurteilt. Hinzu kamen mehrere Todesurteile. Bis zur politischen Wende 1989/90 blieb der 17. Juni 1953 in der DDR ein Tabuthema, über das die Bevölkerung nicht öffentlich sprach. Im Westen war der 17. Juni dagegen ein Feiertag und ab 1963 sogar „Nationaler Gedenktag“. Mit der Wiedervereinigung im Herbst 1990 wurde der Feiertag abgeschafft.