Tiefensees Retourkutsche - der Newsletter von Jan Hollitzer

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

vielen Dank für Ihre Zuschriften, Anregungen und Reaktionen auf den gestrigen Newsletter. Schreiben Sie mir gern weiterhin. Ich versuche, auch auf alle E-Mails zu antworten. Meine Adresse finden Sie am Ende.

Rückblick

Thüringer SPD versucht sich in neuem Selbstbewusstsein

Die atmosphärischen Störungen zwischen Linke und SPD in Thüringen scheinen zum Dauerzustand zu werden. Auch wenn es vielleicht nur ein kleines Schlaglicht und dazu banal sein mag, mutet es doch wie eine Retourkutsche an, dass Wolfgang Tiefensee die neue Corona-Verordnung, die ab Samstag gelten soll, kritisierte.

Konkret ging es ihm um den Genehmigungsvorbehalt für Schwimm- und Freizeitbäder, Thermen und Saunen. Demnach genügt es nicht, wenn diese Einrichtungen Infektions- und Hygieneschutzkonzepte vorhalten, sondern diese müssen vorab behördlich geprüft und schriftlich genehmigt werden. Diese Regelung gilt auch für Saunen und Schwimmbereiche in Hotels.

„Das ist eine Entscheidung an der Realität vorbei.“ Damit sei vorhersehbar, dass sich die Öffnung dieser Einrichtungen weiter erheblich verzögern werde, sagte er.

Die Kritik im Nachhinein verwundert dahingehend, dass das ganze Kabinett involviert war und die Verordnung gestern gemeinsam beschloss. Kritik hätte also vorher schon geäußert oder ausgeräumt werden können. Selbst unserer Redaktion lag der Entwurf schon länger vor. Damit allerdings wartete er bis zum Zeitpunkt nach der Verkündung, die übrigens durch Bildungsminister Helmut Holter und Sozialministerin Heike Werner (beide Linke) bei einem Termin in der Staatskanzlei übernommen wurde. Ohne Beteiligung der Koalitionspartner Grüne und SPD.

Sozialministerin @HeikeWernerTH und Bildungsminister @HelmutHolter haben heute in der Thüringer Staatskanzlei die neue Verordnung zur Eindämmung des Coronavirus vorgestellt. Hie der Mitschnitt: https://t.co/vxJSRDtfjg pic.twitter.com/LGyh0JfnlU — Staatskanzlei Thüringen (@thueringende) June 9, 2020

Wir erinnern uns, dass der Krisenstab unter Führung des Innenministeriums aufgelöst wurde und das Krisenmanagement nun in das Sozialministerium von Heike Werner gewandert ist. Also von SPD zu Linke.

Meiner Meinung nach versucht sich die SPD an einem neuen Selbstbewusstsein und muss mit Blick auf die nächsten Landtagswahlen irgendwie punkten, sich profilieren. Sicher, Wolfgang Tiefensee hat in seiner Funktion als Wirtschaftsminister Verantwortung für Unternehmen in Thüringen, und in diesem speziellen Fall hat er Hotels hervorgehoben, aber von großer Harmonie innerhalb der rot rot-grünen Koalition zeugt auch dieser Vorgang nicht. Mehr dazu lesen Sie hier.

Ausblick

Gültigkeit der Erfurter Stadtratswahl auf dem Prüfstand

Das Verwaltungsgericht Weimar befasst sich heute mit der Gültigkeit der Erfurter Stadtratswahl im vergangenen Jahr. Geklagt hat ein Mann aus der Thüringer Landeshauptstadt. Er wirft unter anderem SPD-Oberbürgermeister Andreas Bausewein vor, mit der Werbung für seine Partei vor der Wahl seine Neutralitätspflicht als Amtsinhaber verletzt zu haben. Zudem bezweifelt der Kläger, dass FDP-Landeschef Thomas Kemmerich in Erfurt als Bewerber hätte antreten dürfen, da er seinen Hauptwohnsitz in Weimar habe.

Bußgeld-Debatte für Lehrer bleibt verwirrend

Auch nach einem Gespräch mit dem Bildungsministerium schließt Landesdatenschützer Lutz Hasse nicht aus, Bußgelder gegen Lehrer zu verhängen, sollten sie im Zuge des Distanzunterrichts während der Corona-Pandemie gegen den Datenschutz verstoßen haben. „Wenn es eine adäquate Variante geben sollte, bin ich für Vorschläge immer offen, aber ich muss genau hinschauen, was das für eine Variante sein soll. Wenn das nicht klappt, bin ich gemäß Datenschutzgrundverordnung an Bußgeldvorschriften gebunden“, sagte Hasse im Interview mit meinem Kollegen Elmar Otto. Eine Geldbuße müsse nach geltendem Recht „wirksam, verhältnismäßig und abschreckend“ sein.

Coronakarte mit neuem Feature

Steigt die Zahl der Infektionen wieder an? In unserem Coronavirus-Monitor zeigen wir jetzt auch die Neuinfektionen auf der Karte.

Empfehlungen

Ibuprofen wie Smarties

Muskelverletzungen, Schäden an Nieren, an Leber und Gelenken. Arthrose im jungen Alter und Herzerkrankungen. Correctiv und die ARD-Dopingredaktion haben ein Jahr lang zu Schmerzmitteleinsatz im Fußball recherchiert. Stars wie Neven Subotic oder Dani Shahin äußern sich. Und 1142 Amateurfußballerinnen und -fußballer haben sich an einer Schmerzmittel-Umfrage beteiligt. Ihre Geschichten reichen von Ibuprofen in hoher Dosierung bis hin zu Opioiden. Ein Bundesliga-Arzt sagt, dies sei eigentlich Doping. Der DFB-Präsident kündigt Konsequenzen an. Hier die ganze Story im Video. Und hier als Text.

Gehasste wie geliebte Groschenromane in der DDR

Das Stadtmuseum Gera widmet unter dem Titel „Geliebt, gehasst, geduldet“ dieser vermeintlich seichten Literatursparte eine spannende Ausstellung. Mit 300 Objekten wird die ostdeutsche Entwicklung der Groschenromane nachgezeichnet. Natürlich gibt es auch die wichtigsten Reihen wie „Das neue Abenteuer“ oder „Blaulicht“ zu sehen. Meine Kollegin Ulrike Merkel hat sich die Ausstellung für Sie angesehen.

Kurios!

Experiment mit Trump-Tweets

Ein Amerikaner wollte wissen, wie Twitter reagiert, wenn man Botschaften verbreitet, wie Donald Trump es tut. Er kopierte die Inhalte der Tweets und veröffentlichte sie auf seinem eigenen Profil. Die Reaktion von Twitter? Unmissverständlich.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag!

Ihr Jan Hollitzer

Chefredakteur

Thüringer Allgemeine

Schreiben Sie mir: j.hollitzer@thueringer-allgemeine.de

