Adams flüchtet sich in Medienschelte - der Newsletter von Jan Hollitzer

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

verzeihen Sie vorab. Der Einstieg fällt etwas länger aus. Deshalb heute weniger Vorrede. Kommen wir zur Sache.

Rückblick

Adams' Flucht in die Medienschelte

Wie schon vor einigen Tagen, als ich in meinem Newsletter schrieb "Jetzt plaudere ich mal aus dem Redaktionsnähkästchen", ist es wieder an der Zeit, für etwas Transparenz zu sorgen.

Foto: Screenshot/ Landtag







Warum dieses Mal? Also: "Mich wird hier niemand zu einer Medienschelte verführen, aber möglicherweise ist Ihnen aufgefallen, dass online die Überschrift, wo man es noch ändern konnte, geändert worden ist." Dies sagte gestern Thüringens Justizminister Dirk Adams (etwa ab 7:08). Und mit ihm endete die Plenarsitzung. Redezeit nahm also keiner der Abgeordneten mehr in Anspruch. Und da wir ohnehin keine haben (und auch keine beanspruchen) hier also nun eine kleine Replik auf die Medienschelte, die so elegant eingeflogen natürlich auch keine war. (Ironie)





Worum es ging? Wir haben Dirk Adams (Grüne) gefragt, ob das Strafmaß bei Kinderpornografie verschärft werden soll, nachdem sich Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) gegen eine Verschärfung ausgesprochen und eine bundesweite Debatte ausgelöst hatte. Daraus ist ein Artikel entstanden mit der Überschrift: 'Adams lehnt härtere Strafen für Kindesmissbrauch ab'. So erschienen auch in der gedruckten Ausgabe. Allerdings folgte heftiger Protest aus dem Ministerium. Von Frechheit war die Rede, von Machwerk. Es hätte sich um eine Anfrage zu Kinderpornografie und nicht Kindesmissbrauch gehandelt.





Wir wurden aufgefordert, den Artikel zu löschen. "Weitere Schritte" wolle man prüfen. Was macht man als Redaktion, wenn "Schritte" angedroht werden und dazu noch aus einem Justizministerium? Richtig. Man konsultiert sein hausinternes Justiziariat, um sich abzusichern und die redaktionelle Einschätzung zu diskutieren. Dazu aber später mehr. Und man trifft Vorkehrungen, um mögliches Übel abzuwenden. Manchmal in vorauseilendem Gehorsam - wie in diesem Fall. Wir änderten auf unserer Internetseite also die Überschrift, machten aus 'Kindesmissbrauch' 'Kinderpornografie'. Die Drohung stand ja noch im Raum. Wir haben präzisiert, um uns auch direkt dem Zitat Adams' und der Anfrage zu bedienen. Das stimmt.





Darüber hinaus wurden wir zu einer Richtigstellung aufgefordert. Diese wollte uns das Ministerium aber nicht liefern. Oha. Zumal uns der Unterschied schon interessiert. Also semantisch. Nicht morphologisch. Der ist uns bewusst. Aber auch hier können wir uns gern nähern. In einem zusammengesetzten Substantiv, bestehend aus zwei Nomen, bestimmt das erste Wort das zweite näher. Also 'Pornografie' wird durch 'Kinder' näher bestimmt. Und 'Missbrauch' durch 'Kindes'. Beides ist in Verbindung mit Kindern erschreckend. Aber ja, zusammengesetzt sind es verschiedene Wörter. Das stimmt auch.





Jedenfalls haben weder Pressestelle noch Adams direkt auf ein Interviewangebot reagiert, um den Unterschied zwischen Kinderpornografie und Kindesmissbrauch klarzumachen.





Um es ganz deutlich zu sagen: Kinderpornografie beinhaltet immer Kindesmissbrauch. Sie vergrößert sogar das Leid der Betroffenen, weil die abscheulichen Taten aus einem privaten Umfeld heraus einer größeren Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden und, entschuldigen Sie bitte, sich Perverse an dem Missbrauch ergötzen - und sogar dafür zahlen. Kinderpornografie ist ohne Kindesmissbrauch nicht möglich.





Ja, Kinderpornografie ist sogar ein teuflischer Katalysator. Denn wie aus letzten Ermittlungen bekannt wurde, müssen in Kinderpornoringen Zuschauer nach einer gewissen Zeit selbst liefern, also auch zu Tätern werden. Sonst werden sie ausgeschlossen.





Nicht, dass Sie mich falsch verstehen, die Debatte im Landtag hat die ganze Komplexität des Themas Kindesmissbrauch abgebildet. Gut so. Aber die abschließende Verkürzung wurde dieser nicht gerecht. Denn die Flucht in eine Medienschelte und eine womögliche Falschdarstellung würdigt den konstruktiven Austausch herab. Außerdem haben wir als Gesellschaft wohl noch einen weiten Weg zu gehen, wenn wir zwischen Kinderpornografie und Kindesmissbrauch einen Unterschied machen. Auch juristisch.





Übrigens fordert inzwischen auch Christine Lambrecht eine Strafverschärfung und die Innenministerkonferenz hatte sich im Juni 2019 schon für ebendiese ausgesprochen. Nur sind Beschlüsse der IMK nicht bindend.





Lieber Herr Justizminister, nehmen Sie das Gesprächsangebot an. Dann muss Sie auch niemand zu einer Medienschelte verführen. Ach Verzeihung, dass hat Sie ja auch niemand. Das waren Sie selbst.

Rundfunkbeitrag soll steigen

Gestern haben die Ministerpräsidenten der Erhöhung des Rundfunkbeitrages zugestimmt. Jetzt sind die Landesparlamente gefragt. Als gesichert gilt die Zustimmung vor allem in Sachsen-Anhalt und auch Thüringen nicht. Die Thüringer CDU etwa stellt Bedingungen. Warum sie in einer günstigen Ausgangslage ist, kommentiert mein Kollege Martin Debes.

Ausblick

Beratung über Regelbetrieb an Schulen

Die Kultusminister der Länder beraten in einer Schaltkonferenz darüber, wie es nach den Sommerferien an den Schulen weitergehen soll. Dabei sollen auch Bildungsexperten angehört werden. Geplant ist eine Rückkehr zum Regelbetrieb mit vollen Klassenstärken ohne Abstandsgebot. Fraglich ist aber noch, wie das bei weiter geltenden strengen Hygienebestimmungen praktisch umgesetzt werden soll. In Thüringen ist Bildungsminister Helmut Holter (Linke) wegen fehlender Corona-Tests für Lehrer unter Druck.

Innenminister setzen Konferenz in Erfurt fort

Die Innenminister von Bund und Ländern setzen ihre Frühjahrskonferenz in Erfurt unter anderem mit Beratungen über den Abschiebestopp nach Syrien fort. Es gilt als wahrscheinlich, dass die Minister diesen erneut verlängern. Deutschland hat aktuell keine aktive diplomatische Vertretung in Syrien und schiebt Syrer derzeit nicht in ihr Heimatland ab. Nach einer aktuellen Einschätzung des Auswärtigen Amtes gibt es keine Region in Syrien, die als sicher für Rückkehrer gilt. Meine Kollegen Kai Mudra und Fabian Klaus haben den Auftakt und die Proteste verfolgt.

Foto: Sascha Fromm

Überprüfung zu Stasi-Vergangenheit von Abgeordneten

Der Thüringer Landtag beschäftigt sich mit der Überprüfung der 90 Abgeordneten auf eine mögliche Zusammenarbeit mit der DDR-Staatssicherheit. Die Überprüfung wird seit Anfang der 1990er Jahre praktiziert. Nun geht es darum, wie 30 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung mit dem Thema verfahren wird. Dem Landtag liegen dazu Gesetzentwürfe der CDU-Fraktion sowie der rot-rot-grünen Regierungskoalition vor. Die CDU will die Stasi-Überprüfung dauerhaft regeln und erweitern, den Koalitionsfraktionen geht es um eine Verlängerung der Überprüfung bis zum Jahr 2030.

Mittelalterlicher Friedhof entdeckt

Schmuck, Waffen und mehr haben Mitarbeiter des Thüringer Landesamts für Denkmalpflege und Archäologie bei Grabungen im Unstrut-Hainich-Kreis entdeckt. Über erste Erkenntnisse zu den Gegenständen und dem Fundort will das Landesamt vor Ort bei Großvargula informieren. Bei dem Fundort handelt es sich demnach um ein frühmittelalterliches Gräberfeld mit mehr als 40 Bestattungen. Wir berichten.

Service - Coronakarte

Steigt die Zahl der Infektionen wieder an? In unserem Coronavirus-Monitor zeigen wir jetzt auch die Neuinfektionen auf der Karte.

Auch das noch!

Babybauch auf Abwegen

Der Babybauch ist weg – einfach verschwunden. Es war nur eine kurze Unachtsamkeit, ein Augenblick der Ablenkung, dann fuhr der Zug davon und mit ihm der Gipsabdruck. Nun sucht eine Erfurter Künstlerin den Torso ihrer Kundin aus Berlin, die natürlich höchst unglücklich über den Verlust ist. Hier das Fahndungsfoto und die ganze Geschichte, die mein Kollege Peter Rathay aufgeschrieben hat.

Ich wünsche Ihnen einen unaufgeregten Tag!

Ihr Jan Hollitzer

Chefredakteur

Thüringer Allgemeine

Schreiben Sie mir: j.hollitzer@thueringer-allgemeine.de

