Der politische Spagat der Ute Bergner

Ute Bergner ist eine erfolgreiche Unternehmerin. Die von ihr gegründete Firma für Vakuumtechnik hat gut 350 Beschäftigte an Standorten in Großlöbichau, Jena und Belgien. Jüngst erst würde ihr der „Ehrenpreis des Ostens“ verliehen, eine Auszeichnung unter der Schirmherrschaft des Bundeswirtschaftsministeriums, mit der Persönlichkeiten geehrt werden, die in den vergangenen 30 Jahren im vereinten Deutschland mit besonderem Engagement geglänzt haben.

Doch so zielstrebig die 63-Jährige in wirtschaftlichen Dingen auch immer war und weiterhin ist, als Politikerin stiftete sie bereits jede Menge Verwirrung und sorgte für Unruhe. Im Frühjahr dieses Jahres kündigte sie an, der FDP, der sie vier Jahrzehnte angehört habe, den Rücken kehren zu wollen. Doch ihr schriftlich angekündigter Ausritt wurde nie vollzogen. Sogar ihre Fraktionsmitgliedschaft kündigte sie. Revidierte sich anschließend und sprach von einem Versehen. „Kündigen“ sei das falsche Wort gewesen, teilte sie mit und betonte, sie habe den Schritt lediglich „ankündigen“ wollen.

Deshalb sitzt Bergner auch Monate später noch in den Reihen der mit ihr fünf liberalen Abgeordneten und sichert so den Fraktionsstatus. Der Verlust würde etwa 75.000 Euro weniger an monatlichen Zuschüssen bedeuten. Aber inhaltlich engagiert sie sich längst bei den „Bürgern für Thüringen“ und demonstriert mit ihnen gegen die Corona-Maßnahmen der Landesregierung. So lange es sich dabei lediglich um ein Bürgerbündnis handelt, scheint die Konstellation zwar ungewöhnlich, aber rechtlich kaum angreifbar. Selbst wenn Bergner als 1. Vorsitzende des eingetragenen Vereins an vorderster Front agiert.

Ute Bergner wird der neuen Partei nicht beitreten

Nun jedoch wollen sich die „Bürger“ Ende November als Partei gründen. Aber Noch-Freidemokratin Bergner weiß, wie sie auch diese Klippe umschifft. Sie wird der neuen Partei nicht beitreten, sondern weiter den Verein führen. Schließlich kann sie nur einer Partei angehören.

Was manche an einen Taschenspielertrick erinnert, um der kleinen FDP-Fraktion die Existenz zu erhalten, ist für Bergner eine Mischung aus Haltung und Pragmatismus. „An meinem Mandat hängen auch Arbeitsplätze. Und als Unternehmerin bin ich verantwortungsbewusst“, betont sie. „Das Zweite ist, es hängt auch meine eigene Arbeitsfähigkeit dran. Als Einzelabgeordnete kann ich keine Anträge stellen. In der Fraktion kann ich das.“

Aber wie geht es mit Bergner weiter, wenn im April 2021 wirklich ein neuer Landtag gewählt wird?

Ob sie später in die Partei eintrete, habe sie noch nicht entschieden

„Ich habe den Bürgern für Thüringen meine Bereitschaft erklärt, dass ich als parteilose Spitzenkandidatin zur Verfügung stehe“, sagt sie dieser Zeitung. Ob sie später in die Partei eintrete, habe sie noch nicht entschieden. Aber wenn sich der Landtag aufgelöst habe, werde sie die FDP-Fraktion spätestens verlassen.

Fraktionschef Thomas Kemmerich will sich zu der Personalie nicht äußern. Seit dem Frühjahr habe sich der Sachstand nicht verändert, sagt er nur.

Im Parlament wird Bergners Spagat zunehmend kritisch beäugt. „In der Landtagsverwaltung gibt es einen Prüfauftrag, ob das letztlich alles so rechtens ist“, sagt ein Sprecher auf Anfrage.

Eigentlich würde Bergner auch gerne aus der FDP austreten

Eigentlich würde Bergner auch gerne aus der FDP austreten und als Parteilose Mitglied der Fraktion bleiben. „Da gibt es unterschiedliche Interpretationen der Gesetze. Die Landtagsverwaltung ist der Meinung, dass das nicht möglich ist“, erzählt sie.

Die Fraktion habe ein externes Gutachten anfertigen lassen, nachdem das möglich ist. Die Expertise sei im August der Landtagsverwaltung übergeben worden, mit der Bitte um Prüfung und einen Gesprächstermin. Bislang habe sich dort niemand gerührt.

Im Landtag ist die Darstellung anders. Es habe bereits ein „Austausch zur Sach- und Rechtslage“ zwischen der Abgeordneten Bergner und der Verwaltung stattgefunden, heißt es dort. Außerdem könne „grundsätzlich auch ein/e parteilose/r Abgeordnete/r Mitglied einer bestehenden Fraktion sein“.