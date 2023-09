Wissing: Digitalisierung stellt Verkehrsverbünde in Frage

Die Digitalisierung im Nahverkehr stellt nach den Worten von Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) die Verkehrsverbünde in Deutschland in Frage. Mit dem Deutschlandticket werde es "zwangsläufig" zu Reformen kommen - allein aus Kostengründen, sagte Wissing in Berlin.

