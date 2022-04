Berlin Für neun Euro sollen Bürger ab Juni den Nahverkehr nutzen können. Einem Medienbericht zufolge soll man damit bundesweit reisen können.

Das Neun-Euro-Ticket soll Pendler entlasten: Doch bereits vor dem geplanten Start gibt es Probleme

So äußert der Fahrgastverband Befürchtungen über zu volle Züge

Dass das Ticket nur für den Regionalverkehr gelten soll, sorgt darüber hinaus für Unmut

Die Verkehrsunternehmen in Deutschland bereiten die Einführung des Neun-Euro-Ticket für den Regionalverkehr vor.

Jetzt zum TA-Newsletter anmelden Nachrichten aus Ihrer Region E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Kritik kommt vom Fahrgastverband Pro Bahn. Der Verband prognostiziert Probleme bei der Umsetzung des von der Bundesregierung geplanten Neun-Euro-Tickets zur Entlastung der Bürger wegen der hohen Spritpreise. Es sei mit „überfüllten Zügen auf touristisch beliebten Strecken“ zu rechnen, warnte Pro-Bahn-Sprecher Karl-Peter Naumann der Düsseldorfer „Rheinischen Post“. „Dafür müssen mehr Züge bestellt werden.“.

Naumann bezeichnete das geplante Sonderticket als guten „Ansatz“ zur Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs, beklagte aber, dass das Ticket nur für den Regionalverkehr gelten solle. „Fernpendler gehen leer aus, obwohl auch sie massiv unter den hohen Treibstoffkosten leiden“, kritisierte er.

Der Pro-Bahn-Sprecher forderte dauerhafte Verbesserungen bei den Zugverbindungen und der Ausstattung der Verkehrsbetriebe. „Nur dann bleiben die Menschen dauerhaft bei der Bahn als Alternative zum Auto“, betonte Naumann.

Der Start des Neun-Euro-Tickets ist für den ersten Juni angesetzt. Wo es überall gültig ist und wie man es kaufen kann, klärt unsere Übersicht.

Deutsche Bahn bringt über "Schienenbrücke" Hilfsgüter in die Ukraine Deutsche Bahn bringt über "Schienenbrücke" Hilfsgüter in die Ukraine

Deutsche Bahn: Wie lange gilt das 9-Euro-Ticket?

Zur Entlastung von hohen Energiepreisen hat die Bundesregierung das so genannte 9-Euro-Ticket beschlossen. Mit dieser Zeitkarte können die Kunden alle Nahverkehrsmittel in Deutschland benutzen. Die Aktion ist auf den Zeitraum zwischen dem 1. Juni und dem 31. August befristet. Wer es drei Monate lang erwerben will, zahlt für jeden Monat neun Euro, also insgesamt 27 Euro. So günstig kommen Fahrgäste sonst nie an entferntere Ziele. Das Ticket gilt nicht monatsübergreifend, sondern immer nur bis zum Ende des Monats, in dem es gekauft wird.

Lesen Sie auch: Hartz IV – Wann wird Zuschuss aus Entlastungspaket ausgezahlt

Bahn: Wann und wo werden die Tickets angeboten?

Zeitkarteninhaber nutzen einfach ihr vorhandenes Ticket weiter. Neukunden können die Karte noch nicht erwerben. Derzeit bereiten die Verkehrsunternehmen den Vertrieb vor. Möglich sind dann entweder Tickets für einzelne Monate oder für den gesamten Zeitraum. Eine Verlängerung ist nicht möglich. Die 9-Euro-Tickets laufen einfach aus.

Die Verkehrsunternehmen hoffen auf neue Abonnenten. Sie wollen nach der Aktion dafür kräftig die Werbetrommeln rühren. Ab wann die Tickets gebucht werden können, ist noch offen. Auf jeden Fall sollen sie auch ohne Internetzugang erhältlich sein. Darüber hinaus können einzelne Verkehrsunternehmen oder -verbünde Sonderaktionen zur Kundenwerbung initiieren.

Lesen Sie auch: Entlastungspaket der Ampel – So bekommen Sie die 300 Euro

Deutsche Bahn: Erstreckt sich das Angebot auch auf den Fernverkehr der Bahnen?

Das ist nicht der Fall. Nur die Regionalzüge der Deutschen Bahn können die Kunden ohne Zusatzkosten benutzen. Daher erwartet der Fahrgastverband Pro Bahn überfüllte Regionalzüge zur Ferienzeit.

Auch die Verkehrsunternehmen sehen die Gefahr einer hohen Auslastung, insbesondere auf den Verbindungen zu Feriengebieten wie Oberbayern oder der Ostsee.

Bekommen Besitzer von Zeitkarten auch einen Rabatt?

Für die Zeitkartenabonnenten ändert sich nur eines: Sie erhalten den über neun Euro im Monat hinaus gehenden Betrag erstattet oder gutgeschrieben. So profitieren sie auch von dem Angebot. Die Verkehrsunternehmen verrechnen Guthaben automatisch. Im eigenen Verkehrsverbund können die Kunden auch die gewohnten Vergünstigungen beanspruchen, etwa ein Fahrrad oder Kinder mitnehmen. Außerhalb des eigenen Netzes gelten die Sonderregelungen allerdings nicht. Dort müssen dann Extratickets gelöst werden.

Kommen auch Studenten an das Billigticket?

Das ist zumindest vorgesehen. Die Umsetzung fällt nicht ganz leicht, denn die Studierenden erhalten ihre Zeitkarten über die Hochschulen. Nun müssen die Länder mit den Hochschulen klären, wie das 9-Euro-Ticket in der Praxis eingeführt werden kann.

Deutsche Bahn: Wird es eine App für die Nahverkehr geben?

Der Verband der Verkehrsunternehmen bereitet eine App vor, auf der weiterführende Informationen zu den einzelnen Angeboten oder zu den Verkehrsunternehmen vor Ort zu finden sind. Wann dies so weit ist und unter welchem Namen sie an den Start geht, ist noch offen.

Was kostet die Aktion und wer bezahlt sie?

Rund 2,5 Milliarden Euro an Einnahmen entgehen den Verkehrsunternehmen voraussichtlich. Dieses Minus übernimmt der Bund. Angenommen wird, dass 30 Millionen 9-Euro-Tickets verkauft werden. Der Zeitplan ist ehrgeizig, denn dies alles muss erst noch vom Bundestag und vom Bundesart verabschiedet werden. Der Bundesrat tagt am 20. Mai. Dann bleiben praktisch nur wenige Tage, um den Verkehrsunternehmen einen Ausgleich für die Mindereinnahmen zu überweisen.

Dieser Artikel ist zuerst auf waz.de erschienen.