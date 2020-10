Deutsche Städte in Weimar: Finanzlöcher ungekannten Ausmaßes

Die Finanzen der Kommunen in Deutschland müssen durch Bund und Länder weiter stabilisiert werden. Darauf hat der Ausschuss für Finanzen und Kommunalwirtschaft des Deutschen Städte- und Gemeindebundes in Weimar aufmerksam gemacht. Nach dessen 100. Sitzung wies der Ausschussvorsitzende Dr. Bernhard Gmehling darauf hin, dass es nicht nur um die Stärkung der kommunalen Investitions- und Handlungsfähigkeit in diesem Jahr gehe, sondern auch um die Jahre 2021 und 2022. „Nur mit finanziell handlungsfähigen Kommunen wird Deutschland die Krise bewältigen“, betonte der Oberbürgermeister von Neuburg an der Donau.

Durch die Corona-Pandemie sind die kommunalen Einnahmen massiv eingebrochen. Darin waren sich die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sowie Kämmererinnen und Kämmerer aus ganz Deutschland in Weimar einig. Sie waren auf Einladung von Oberbürgermeister Peter Kleine in die Kulturstadt gekommen. Die Jahrhundertrezession habe die Gewerbesteuer förmlich einbrechen lassen. Die gemeindlichen Anteile an der Umsatz- sowie vor allem der Einkommensteuer seien ebenfalls deutlich zurückgegangen. Zudem verzeichneten die Städte und Gemeinden spürbare Einnahmeausfälle in den Bereichen Kultur, ÖPNV, Kindergärten und Schwimmbäder. Auf der anderen Seite stehen für die Städte und Gemeinden Pandemie-bedingt deutliche Ausgabensteigerungen. Unterm Strich müssen die Kommunen Haushaltslöcher nie dagewesenen Ausmaßes ausgleichen. „Die für das laufende Jahr von Bund und Ländern beschlossenen Maßnahmen, wie unter anderem die Kompensation der Gewerbesteuerausfälle sowie die dauerhafte Erhöhung des Bundesanteils an den Kosten der Unterkunft und Heizung um 25 Prozent, sind zu begrüßen, waren aber auch zwingend notwendig, um die Kommunalfinanzen sowie die kommunalen Investitionen zu stabilisieren“, sagte Bernhard Gmehling. Die Städte und Gemeinden würden allerdings auch in den Jahren 2021 und 2022 unter massiven Mindereinnahmen leiden. Der Ausschussvorsitzende ist sicher: „Gegen diese Krise darf aber nicht angespart werden. Kommunale Investitionen sind vielmehr von entscheidender Bedeutung, um die angeschlagene Wirtschaftsleistung wieder nach vorne bringen zu können. Bund und Länder müssen daher alle zur Verfügung stehenden fiskalischen Maßnahmen ergreifen, um die Investitionsfähigkeit der Kommunen auch in den kommenden Jahren zu stabilisieren und auf Sicht zu stärken.“ Rund zwei Drittel der öffentlichen Bauinvestitionen in Deutschland werden von den Kommunen getätigt. Der ohnehin besorgniserregend hohe kommunale Investitionsrückstand von zuletzt 147 Milliarden Euro dürfe, gerade mit Blick auf die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse, nicht weiter anwachsen, zeigte sich Gastgeber Peter Kleine, der Oberbürgermeister von Weimar, überzeugt. Wenn die Kommunen keine Planungssicherheit über das Jahr 2020 hinaus bekommen, setze man nicht nur die konjunkturelle Erholung nach der Corona-Pandemie aufs Spiel, sondern gefährde „mit der notgedrungen bröckelnden kommunalen Infrastruktur den Wirtschaftsstandort Deutschland insgesamt“.