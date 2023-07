Deutscher Abt soll vor Klagemauer sein Kreuz verdecken

Ultraorthodoxe jüdische Männer beten an der Klagemauer.

Tel Aviv Eine Anweiserin an der Klagemauer will „Unannehmlichkeiten“ vorbeugen - und bittet einen Begleiter von Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger, sein Kreuz nicht offen zu tragen. Der Vorfall schlägt Wellen.

Bei einem Besuch von Bundesbildungsministerin an der Klagemauer in Jerusalem hat eine Anweiserin Bettina Stark-Watzingers christlichen Begleiter gebeten, sein Kreuz zu verdecken, und damit für Empörung gesorgt.

Die Mitarbeiterin habe damit Respekt für die Stätte und deren Besucher sicherstellen wollen, teilte die für die Klagemauer zuständige Stiftung auf Anfrage mit. Die Weigerung des deutschen Paters Nikodemus Schnabel, sein Kreuz zu verdecken, sei aber akzeptiert und der Zutritt zur Klagemauer gewährt worden. Es gebe dort auch keinerlei Regelungen für religiöse Symbole.

Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ob die FDP-Politikerin und der Pater letztlich an der Klagemauer waren, war zunächst unklar. Ein Reporter des „Spiegel“ hatte ein Video des Vorfalls auf Twitter veröffentlicht.

Vermehrt Anfeindungen und Übergriffe auf Christen

Die Anweiserin habe auch „Unannehmlichkeiten“ vorbeugen wollen, die in der Altstadt von Jerusalem jüngst vorgefallen seien, hieß es von der Stiftung. Welche damit genau gemeint waren, blieb unklar. Christen erfuhren allerdings zuletzt vor allem in Jerusalem vermehrt Anfeindungen und Übergriffe.

„Es ist schmerzhaft zu erleben, wie das Klima in dieser wundervollen Stadt sich unter der neuen Regierung immer mehr zum Unguten verändert“, schrieb Schnabel nach dem Vorfall auf Twitter.

Das leider nicht ganz so schöne Ende einer schönen Altstadt-Tour durch das morgendliche #Jerusalem.

Es ist schmerzhaft zu erleben, wie das Klima in dieser wundervollen Stadt sich unter der neuen Regierung immer mehr zum Unguten verändert. Jerusalem ist doch groß genug für alle! https://t.co/N9XcaIUMx3 — Abt Nikodemus Schnabel (@PaterNikodemus) July 19, 2023

Er ist Abt der deutschsprachigen Benediktinerabtei Dormitio in Jerusalem. Das Deutsche Vertretungsbüro Ramallah teilt eigenen Angaben zufolge dessen Sorge „über den schwindenden Raum für einige Religionen“ in Jerusalem. Die aktuelle israelische Regierung ist die am weitesten rechts stehende, die das Land je hatte.

„Wir entschuldigen uns für etwaige Unruhen. Die Klagemauer steht allen offen“, erklärte die für die Stätte zuständige Stiftung. Die israelische Nachrichtenseite ynet sprach von einer „Peinlichkeit für Israel“. Demnach reichten die Deutschen nach dem Vorfall einen offiziellen Protest beim Außenministerium in Jerusalem ein. Das Auswärtige Amt in Berlin äußerte sich bislang nicht zu dem Ereignis.

Christen machen in Israel nur knapp 2 Prozent der rund 9,7 Millionen Bürger aus. Die Klagemauer gilt als wichtigstes Heiligtum von Juden weltweit. Sie ist der Überrest eines jüdischen Tempels, der im Jahr 70 von den Römern zerstört wurde.