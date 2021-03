Binnen 90 Minuten wurden am Dienstag in einem Schnelltest-Bus in Oberhof 81 Frauen und Männer getestet. Der Landkreis Schmalkalden-Meiningen will den Schnelltest-Bus vorzugsweise vor Supermärkten oder anderen hochfrequentierten Orten in den Vormittags- und Nachmittagsstunden vorfahren, um Bürgern spontan die Möglichkeit zu bieten, das Angebot eines kostenlosen Schnelltests wahrzunehmen.