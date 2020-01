Dieter Lauinger: „Wir haben uns verzockt“

„Wir haben uns verzockt.“ Justizminister Dieter Lauinger (Grüne) machte am Mittwochabend beim Thüringer Richterbund keinen Hehl aus seiner Enttäuschung darüber, dass die Thüringer Grünen in den Koalitionsverhandlungen mit Linkspartei und SPD die Bereiche Migration und Verbraucherschutz aus dem bisherigen Justizministerium abgegeben haben.

Es ärgere ihn, dass er seine Partei nicht davon überzeugen konnte, das Ministerium so zu belassen wie es ist. Über neue Ressorts sollte man nur verhandeln, wenn man eine Wahl gewonnen habe, folgte ein Seitenhieb auf Spitzenpolitiker der Thüringer Grünen.

Vehement verteidigte der scheidende Ressortchef auf der Mitgliederversammlung des Thüringer Richterbundes seine Strategie, den Justizbereich dadurch gestärkt zu haben, dass er die Ressorts Migration und Verbraucherschutz 2014 mit ins Ministerium geholt habe. Nur so sei im Kabinett der nötige Spielraum entstanden, zusätzlich Mittel auch für die Justiz zu erhalten. Ein klassisches Justizministerium habe dagegen aus seiner Sicht kaum Möglichkeiten, von der Politik wahrgenommen zu werden.

Bislang noch keinen Nachfolger gefunden

Der Widerspruch aus der Thüringer Richterschaft ließ nicht lange auf sich warten. Es sei eine Verfassungsaufgabe, die Justiz zu stärken, lautete das Hauptargument. Die harte Realität sehe aber anders aus, konterte Dieter Lauinger und verwies als aktuelles Beispiel darauf, dass die Thüringen Grünen noch immer keinen „Nachfolger für das Amt eines Justizministers in einer Minderheitsregierung“ benennen konnten.

Er „hoffe, dass bis kommenden Mittwoch noch jemand gefunden“ werde, ergänzte der Grünenpolitiker. An diesem Tag will sich Regierungschef Bodo Ramelow (Linke) in einer Landtagssondersitzung der Wahl zum Ministerpräsidenten stellen.

Lauinger will nicht zurück in den Justizbereich

Sie sehen jemanden vor sich, der „mit großer Gelassenheit auf das schaut, was kommt“. In den Justizbereich werde er nach seinem Ausscheiden aus dem Amt nicht zurückkehren, versicherte der Politiker, der als früherer Richter dazu die Möglichkeit hätte. Er wolle sich beruflich neu orientieren. Was das heißt, ließ der Jurist offen.

Das neue Thüringer Richtergesetz, 150 Neueinstellungen im Bereich der Staatsanwaltschaften und Gerichte während seiner Amtszeit sowie den Beginn der Einführung der elektronischen Akte in der Justiz sieht Dieter Lauinger als Erfolge seiner Amtszeit.

Der Thüringer Richterbund, dem auch Staatsanwälte angehören, sieht das Wirken des Grünenpolitikers kritischer. Die Neufassung des Richtergesetzes werde anerkannt, es müsse aber evaluiert werden, betonte der Vorsitzende, Richter Holger Pröbstel. Kritik übte er an der Art der Umsetzung des sogenannten „Pakts für den Rechtsstaat“, der auf Bundesebene beschlossen wurde und Thüringen sechs Millionen Euro zum Schaffen von 53 neuen Stellen bei der Justiz in Aussicht stellt. Dieter Lauinger betonte, dass diese Stellen auch geschaffen worden seien.

Holger Pröbstel legt dagegen dar, dass mehr als ein Dutzend Stellen in die Gesamtzahl mit eingerechnet würden, deren Entstehung bereits angedacht war, bevor der Packt beschlossen und umgesetzt wurde.

Es sei richtig und wichtig, dass jetzt junge Juristen zu den Staatsanwaltschaften und an die Gerichte kämen, erklärte er. Aber deren Anzahl reiche nicht aus, da ältere und erfahrene Richterinnen und Richter ausscheiden würden. Zudem seien in den vergangenen Jahren immer neue Aufgaben für die Gerichte und die Richter hinzugekommen.