„Digitalpakt“ als Mammutaufgabe: Beratungen über die Zukunft des Schulunterrichts

Klaus Ulitzsch räumt sofort mit einem Vorurteil auf. „Der Digitalpakt ist nicht ausschließlich dafür gedacht, digitale Endgeräte an die Schule zu bringen“, sagt der Geschäftsführer der IKS aus Jena. Nicht? Aber wofür sollen die Milliarden, die der Bund für die Digitalisierung freigegeben hat, verwendet werden?

Ulitzsch sorgt gerade mit seinem Unternehmen an mehreren Schulen dafür, dass Netzwerkstrukturen aufgebaut werden, die es ermöglichen, „digitale Bildung zu realisieren“. Schulen, sagt er, seien da in Thüringen unterschiedlich weit. Das sei es auch, was mit den Milliarden zuvorderst aufgebaut werden müsse – eine Netzwerkinfrastruktur.

Franziska Baum (FDP) will wissen, wo es klemmt. Deswegen hat die Landtagsabgeordnete nicht nur Ulitzsch zu einem Gespräch eingeladen in ihren Pop-up Store in Erfurt – eine Art hippes Bürgerbüro. Im Halbrund sitzen die Vertreter dort und debattieren darüber, wie mehr Digitales an den Schulen in Thüringen stattfinden kann – und was es dafür braucht.

Nur 80 Schulen verfügen über Glasfaseranschluss

Heiko Kahl, Chef der neuen Digitalagentur des Freistaates, sitzt ebenfalls mit in der Runde. Er zeichnet ein Bild, dass deutlich macht, wo es klemmt. „Von 1000 Schulen in Thüringen werden 920 in den nächsten zwei Jahren einen Glasfaseranschluss bekommen“, sagt er. Im Umkehrschluss heißt das aber auch: Nur 80 Schulen verfügen derzeit über einen solchen Anschluss.

Was bedeutet der Digitalpakt eigentlich für die Schulträger? Eberhardt Hertzsch, in der kreisfreien Stadt Jena genau für das Thema zuständig, dämpft die Erwartungen daran, dass mit den Milliarden am Ende alles besser wird. „Eltern haben den Lockdown erlebt und dabei auch die Lücken des Systems erkannt“, sagt er. Ob die jetzt aufgeholt werden können? 6,7 Millionen Euro habe die Stadt in den nächsten Jahren zur Verfügung, um die Digitalisierung an den 32 Schulen in Jena voranzubringen. Ob das bis 2024 zu schaffen? „Wir werden sehen“, sagt Hertzsch. Denn am Ende würden sich auch alle Schulträger um die gleichen Firmen „balgen“.

Über Medienkompetenz und die Unterhaltung der digitalen Infrastruktur ist da noch gar nicht gesprochen worden. Peter Städter, Lehrer an einer Erfurter Schule, kritisiert: „Das Thema digitale Bildung ist in der Lehrerausbildung bisher nicht angekommen.“ An seiner Schule gebe es hingegen mit der Infrastruktur keine Probleme. Jeder Klassenraum sei ans Internet angeschlossen, in zwei Räumen funktioniere das über W-Lan.

Digitalisierung nicht das allein seligmachende

Zu den Vorreitern bei der Suche nach digitalen Lösungen in der Schule gehört das Neudietendorfer Gymnasium. Ulrike Rögner-Beckert warnt aber davor, in dem Thema Digitalisierung das allein seligmachende zu sehen. „Ein Lehrer, der vorher keinen Bezug zu seinen Schülern hatte, der wird den über die digitale Bildung nicht finden“, ist sie überzeugt. Dennoch: Sie wünscht sich, dass mehr individuelle Lösungen an den Schulen möglich wären und es einen Austausch gibt. Viele Lehrer würden überdies für das Thema Digitalisierung nicht brennen, „weil sie Angst haben“. Denn in den vergangenen Jahren sei es nicht gerne gesehen worden, „dass Schulen sich externe Unterstützer hereinholen“.

Die Themen noch einmal auf den Tisch zu bringen, Chancen auszuloten – dafür sprechen sich alle Teilnehmer des Gespräches aus. Wie das funktionieren kann? Heiko Kahl, der Chef der Digitalagentur, will sich dafür erneut bei der Landesregierung verwenden und vorschlagen, Vertreter von der Basis und die Entscheider miteinander zusammenzubringen. „Ich kann versuchen, das anzuregen“, sagt er.

Für Franziska Baum, die Gastgeberin des Abends in der Erfurter Neuwerkstraße, ein versöhnlicher Abschluss eines inhaltlich umfassenden Gespräches. „Wir sehen, dass nicht alles im Argen liegt. Aber es gibt noch viel zu tun“, sagt die Liberale – verbunden mit der Hoffnung, dass auch die Thüringer Schulen am Ende maximal von den Bundesmilliarden profitieren werden.